Norma Palafox: 5 Fotos desde la playa con las que ha derrochado belleza

Norma Palafox ha demostrado en diferentes ocasiones que, además de las canchas, la playa es uno de los lugares donde se siente más cómoda pues es en estos sitios donde puede relajarse y descansar de la demandante rutina que lleva como jugadora profesional de futbol, no obstante, también es entre la arena y palmeras donde puede derrochar toda su belleza, por lo que en esta ocasión te presentaremos las mejores fotos de la estrella del Atlas con las que ha robado suspiros desde el mar, además, haremos un recuento sobre exitosa carrera tanto en futbol como en la televisión.

El nombre completo de la famosa futbolista es Norma Luz Irene Duarte Palafox, quien nació el 14 de octubre de 1998 en Huatabampo, Sonora y pese a que hay poca información sobre sus primeros años de vida, se sabe que fue durante su infancia cuando comenzó a interesarse por el futbol y debido a que tenía talento natural comenzó a destacar en este deporte.

Norma Palafox ha destacado en redes sociales gracias a su belleza.

Durante su adolescencia Norma Palafox comenzó a practicar futbol de manera profesional y debido a sus extraordinarias habilidades con la pelota fue considerada para formar parte del equipo de Chivas Femenil, el cual, fue el primer equipo en coronarse en la Liga MX Femenil en el ya lejano 2017 y en aquel partido en Pachuca, la sonorense se convirtió en la heroína del partido luego de marcar el gol definitivo que le dio el campeonato a las rojiblancas.

La jugadora del Atlas tiene más de dos millones de seguidores en Instagram.

Luego de consagrarse como una de las máximas figuras de Chivas y del balompié mexicano en general, Norma Palafox anunció su retiro temporal del futbol a mediados de 2019 pues estaba por enfrentar un gran reto en su carrera pues sería una de las atletas en competir la edición estadounidense de Exatlón, el reality show más demandante de toda la televisión, no obstante, en esa primera edición en la que participó no pudo ganar y quedó en cuarto lugar, además, durante esa época tuvo que lidiar con el luto por la reciente muerte de su madre.

Norma Palafox también ha destacado por su desarrollado sentido de la moda.

Luego de poco más de seis meses alejada del futbol, a finales de 2019, Norma Palafox anuncio su regreso a las canchas y vistió durante dos torneos más la casaca rojiblanca, no obstante, a finales de 2020 se confirmó su traspaso al equipo de las Tuzas del Pachuca donde logró conquistar a la afición a punta de goles, no obstante, no consiguió ningún campeonato y meses más tarde nuevamente se alejó del futbol para buscar revancha en la edición “All Stars” de Exatlón Estados Unidos” donde finalmente logró coronarse pese a protagonizar diferentes polémicas a lo largo de la competencia.

Norma Palafox roba miles de suspirtos con cada foto que publica.

Tras su arrollador triunfo en Exatlón, Norma Palafox dio la nota al anunciar que regresaría al futbol mexicano y lo que causó un gran escándalo fue que lo haría con el Atlas, el archirrival de las Chivas, el equipo que la vio nacer como jugadora profesional donde también se ha entregado al máximo para ganarse en cariño de la afición.

La jugadora de 23 años es todo un fenómeno en redes sociales.

A la par de su carrera en el futbol y en la televisión, Norma Palafox también ha destacado en redes sociales gracias a su extraordinaria belleza física, incluso, es considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula y para comprobar este punto solo basta darle un vistazo a su perfil de Instagram, donde derrocha estilo, carisma y belleza en todas y cada una de las publicaciones que realiza.

