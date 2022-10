BLACKPINK: Rosé es la más flexible de la girlband y estas FOTOS lo demuestran

La cantante coreana Roseanne Park, conocida simplemente como Rosé demostró que es la más flexible de las cuatro integrantes de BLACKPINK, pues sorprendió a todos con su baile durante los conciertos del "Born Pink Tour" de este fin se semana. Asimismo, impactó con su poderosa y estable voz en el escenario, ya que en ningún momento se mostró agitada o desafinada.

Rosé impacta con baile e impecable canto

Medios internacionales, elogiaron a la artista coreana debido a sus habilidades en el escenario, pues dejó claro que dentro de BLACKPINK sobra talento. Durante su presentación en solitario, la intérprete de "Gone" presentó en vivo sus canciones "Hard to Love" y "On the Ground" con un atuendo de color negro de lentejuelas y demostró que tiene la mejor voz dentro de la girlband.

Por su parte, los fans del grupo de chicas, conocidos como BLINKS, se mostraron encantados con el show que ofreció la "Golden Voice" este fin de semana. "Rosé nunca decepciona. Su voz y presentación es perfecta" y "La presentación en solitario de Rosé fue la mejor de todas", fueron los elogios para Rosé en las redes sociales.

Asimismo, la artista de 25 años, quien nació en Nueva Zelanda, enseñó sus pasos de baile y sorprendió a todos con su flexibilidad al bailar las coreografías de la girlband, ya que ella era quien se inclinaba más en el escenario. "La sincronización que tienen Rosé y Lisa. No por nada son las lead dancers", comentó un BLINK en Twitter.

Cabe señalar que, Rosé es reconocida por tener la mejor voz dentro de la banda de chicas más popular en la actualidad, además, es la segunda mejor bailarina solamente después de la rapera Lisa. De hecho, fue la primera integrante en tener su canción en solitario.

