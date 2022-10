Galilea Montijo: el día que la conductora de Hoy negó a uno de sus ex en TV, así fue el momento

Para nadie es un secreto que Galilea Montijo se ha consolidado como una de las figuras más importantes en el mundo de la farándula gracias al excelente trabajo que ha realizado durante tantos años como conductora del programa Hoy, uno de los proyectos más importantes de Televisa.

Durante muchos años, la famosa nacida en el estado de Jalisco ha encabezado las transmisiones del matutino de San Ángel, haciendo un exitoso equipo junto a grandes figuras de la talla de Andrea Legarreta, Raúl "Negro" Araiza, Tania Rincón, Andrea Escalona, Paul Stanley y Arath de la Torre.

Además de su trabajo en el programa Hoy, la famosa de 49 años es una de las colaboradoras más destacadas de los distintos proyectos de Televisa, pues ha figurado en "Netas Divinas" y "¿Quién es la máscara?", dos de las transmisiones con mayor número de audiencia.

Galilea Montijo: el día que negó a su novio

Fue precisamente en una de las temporadas pasadas del reality show "¿Quién es la máscara?" cuando Galilea Montijo protagonizó uno de los momentos más bochornosos en los últimos años después de jugarle una pesada broma a su compañero, Juanpa Zurita. El momento se volvió viral de manera inmediata en los distintos medios de la farándula.

En aquella ocasión, la también empresaria estuvo como investigadora invitada para ayudar a Yuri, Consuelo Duval, Carlos Rivera y Juanpa Zurita a conocer las identidades de las famosos que se ocultan debajo de las espectaculares botargas, sin embargo, nunca se imaginaron que su participación desataría un sin fin de risas.

Después de que la botarga de "Zombie" apareciera en el escenario, Galilea Montijo estaba dando los nombres del famoso que sospechaba que estaban debajo. En ese momento, Omar Chaparro, conductor del programa, le dijo que si creí que era Cuauhtémoc Blanco con quien hace unos años sostuvo un romance.

De manera inmediata, la conductora de Hoy dijo que no y fingió no conocer al exfutbolista del América. Ante su sorpresa, Juanpa Zurita comenzó a hacer el clásico festejo que hacía el goleador, pero Galilea Montijo dijo que no tenía idea de quién era.

Ante la insistencia del youtuber, Carlos Rivera se paró de su asiento y le dijo que Galilea Montijo estaba fingiendo, pues sí conoce a Cuauhtémoc Blanco e incluso sostuvieron un romance hace varios años. Aquí el video del penoso momento.

