FOTOS | Ludwika Paleta confiesa a Osvaldo Benavides: "Gracias Os por ser mi compañero de buenas y malas... Te amo"

La vida les ha unido desde muy jóvenes y ellos han forjado una estrecha relación basada en el cariño y compañía de vida. Primero destacaron como dos promesas de la actuación; al paso de los años evolucionaron y trascendieron con carreras paralelas donde la TV y el cine les abrieron las puertas y el cariño del público.

Hoy en día, Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides se quieren y respetan. Como dos personas que han andado el camino y triunfado en éste, hoy se disfrutan como amigos y confidentes, como compañeros de profesión que tienen en común la admiración y ganas de sacar adelante "Noche de Bodas", la cinta que recién culminaron de filmar y que es el proyecto personal que Osvaldo había diseñado durante años, siempre con Ludwika presente para formar parte del mismo.

Así fue como lo manifestó Paleta en un emotivo mensaje mostrado a través de su cuenta de instagram @ludwika_paleta mismo que expresó todo el afecto que tiene por Osvaldo. Este, en respuesta, no dudó en aceptar las palabras y responder con igual cariño.

Ludwika revela afecto y admiración a Benavides

Con palabras que de sólo leerlas estrujan el corazón, es que Ludwika Paleta confesó todo el cariño que siente por su compañero Osvaldo Benavides. En este mensaje, la actriz relató el esfuerzo que él empleó para crear y sacar adelante el proyecto de la película "Noche de Bodas", misma que han filmado en las recientes semanas y que, lamentablemente, sufrió una desgracia con su elenco en esta semana.

"Hoy queda terminado un proyecto que llevábamos 10 años soñando e imaginando. Una historia que Osvaldo escribió para nosotros y lo hizo realidad", inicia Ludwika.

Luego de esto, dio crédito al talento de Osvaldo y, como un gran ser humano, le describió:

"Se me llena el corazón de orgullo por ser testigo de tu constancia, tu pasión, tu dedicación y tu talento. Se me cae la baba de ver en lo que te has convertido … sensible, amoroso, apasionado, disciplinado, paciente, chingón y un montón de cosas bonitas que la gente que estuvo en este proyecto conoció de muy cerquita. Tu reuniste a este equipo generoso de personas talentosas que, como dijiste, tenían que formar parte de esta historia", definió Paleta.

Para rematar, no dudó en expresar el más profundo amor que un ser puede brindar a otro.

"Tu liderazgo y tu guía convirtieron este proyecto en uno de esos que se quedan para siempre en el corazón. Gracias Os por ser mi hermano, mi amigo, mi compañero de buenas y malas y mi confidente. Te amo", precisó Ludwika Paleta a su gran amigo.

Osvaldo le responde emocionado

Tras este amoroso mensaje de Ludwika, mismo que culminó asegurando que espera con ansias esté lista la película "tan linda que hicimos con mucho amor", Osvaldo Benavides le respondió con más afecto.

"Ya chillé. Te adoro Mika. Este logro es tan tuyo como mío. Qué regalo de la vida crecer juntos y compartir tantas travesuras", culminó.

La película aún no tiene fecha prevista de estreno. Con las escenas recién culminadas en su filmación, lo normal es que comience a la brevedad la etapa de postproducción y, después de ello, de pie a la etapa de promoción del filme.

SIGUE LEYENDO

Ludwika Paleta se manifiesta en redes tras la muerte de dos actores de "Noche de Bodas"