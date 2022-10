VIDEO | Leonardo Aguilar quiso dejar la música y convertirse en pescador

Leonardo Aguilar es uno de los integrantes de “Jaripeo sin Fronteras”, junto a su padre Pepe y su hermana Ángela visitan puntos de la República Mexicana y de Estados Unidos llevando lo mejor de sus canciones, pero aunque desarrollan una pasión evidente por la música, el joven confesó que hace tres meses pensó en dedicarse a otra actividad.

El cantante de 23 años recientemente estuvo en una charla con Arturo Buenrostro en la que mencionó que hace un tiempo estuvo tentado a dedicarse formalmente a la pesca, pero se dio cuenta que no era una opción factible y siguió con su carrera profesional de cantante.

“Todo el tiempo estoy haciendo diferentes cosas, hace poquito consideré hacerme pescador de lobinas, pero no era viable para mi vida, hace poquito como hace tres, cuatro meses, la verdad lo consideré y dije ‘si me consigo unos patrocinios, compro una lancha perrona y me voy a competencias de pesca’, pero después dije que mejor no y me quedo mejor cantando”, describió la estrella del regional mexicano.