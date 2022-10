Alfredo Adame revela cómo se encuentra después de la cirugía: "Soy un hombre feliz"

Luego de que el pasado lunes 10 de octubre el actor Alfredo Adame fue intervenido de urgencia por la gravedad de sus lesiones, el también conductor reveló como se encuentra después de la cirugía en una entrevista que dio desde su casa para el programa de espectáculos "Ventaneando", en la que explicó que a pesar de lo que ha pasado y los memes de los que ha sido víctima, es un hombre feliz, a diferencia de los que muchos piensan sobre él, pues lo consideran enojón.

Adame debió ser hospitalizado de emergencia hace unos días para tratar las heridas que sufrió durante la golpiza de la que fue víctima a finales del mes de septiembre, en la alcaldía Tlalpan, a las afueras de su domicilio. Fue a través de su cuenta de Instagram que el conductor compartió imágenes del momento en que era llevado por los médicos al quirófano, esto a pesar de que había explicado en un comunicado que se sometería a cirugía en tres semanas, sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas los especialistas cambiaron de opinión.

Alfredo Adame fue intervenido el pasado lunes. Foto: IG @adamereacciona

Alfredo Adame habla de su estado de salud

A su salida del hospital, el pasado 12 de octubre, el actor se mostró tranquilo con la operación, la cual afirmó fue "muy complicada", esto debido a que duró cinco horas y le fueron colocadas cuatro placas. "Muy inflamado aunque sin dolor, las atenciones fueron increíbles de la gente de este hospital Manuel Gea González y ahorita yo estoy entero, salvo esto", dijo para "Venga la Alegría".

En aquel momento, Alfredo explicó que tendría que guardar reposo, entre tres o cuatro días. Un día después, el actor dio una entrevista al programa "Ventaneando", en la que habló con su titular, la periodista de espectáculos Pati Chapoy, a quien le dijo que estaba en su casa, y gracias a los cuidados su estado de salud iba mejorando, aunque en las imágenes todavía se puede ver que su ojo está amoratado y muy inflamado.

"Ya en mi casa. Ahorita estoy un tercio de lo que estaba ayer porque me he estado poniendo de 6 a 7 veces diarios hielo, que es milagroso, más el árnica. Me dieron de alta ayer a mediodía", fue lo primero que el se escucha decir al presentador de televisión, quien fue cuestionado acerca de las consecuencias de las heridas en su ojo, pues se creía que podría tener desprendimiento de retina.

"El ojo está muy inflamado, afortunadamente no hay desprendimiento de retina; ya pudieron entrar los oftalmólogos ayer antes de salir del hospital, mañana voy a una ecografía para que estén muy seguros que todo lo que está en la parte de atrás está bien, y será cosa de unas dos semanas, ahorita en unos 5 días está ya casi desinflamado al 100 por ciento, y en unas dos semanas voy a quedar igualito, no tengo problemas", explicó Adame.

El proceso legal de la golpiza

Al respecto del proceso legal contra sus agresores, Alfredo comentó al programa de espectáculos que ya presentó dos videos como evidencia, pues vecinos del acto tomaron video del momento en el que se acercó al hombre que solicitaba apoyo. "Le digo: ‘¿Te puedo ayudar?’, porque él estaba gritando que necesitaba un celular, entonces yo lo vi tan desesperado y fue cuando me dijo: ‘Hijo de tu…’. Entonces, (los videos) ya están con los peritos”.

Y agregó que si se logra ver que el agresor llevaba la piedra en la mano para golpearlo, el delito cambiaría de riña a homicidio en grado de tentativa. Sobre los agresores dijo que "ahorita están en la cárcel, en un mes es la audiencia y ahí se empezarán a definir cosas. Ya sus abogados ya andan como locos buscando un arreglo", comentó.

Finalmente, en la platica con los conductores de "Ventaneando", habló sobre las imágenes que se han publicado en redes sociales sobre lo que le sucedió, pero afirmó que hasta él se ha hecho un meme cuando dijo "ya llegaron las máscaras para Halloween",, asegurando: "Yo soy un hombre feliz, todo me da risa, la gente cree que soy enojón, no yo contestó cuando me provocan, me ofenden y me insultam, pero la vida le me tomo muy a la ligera”.

