Alfredo Adame sale del hospital tras cirugía: "A Fabiruchis le pegaron más", dice

Luego de poco más de dos días hospitalizado y alrededor de cinco horas de cirugía, Alfredo Adame abandonó el hospital donde le colocaron cuatro placas de titanio en el rostro para curar las fracturas que sufrió a raíz de una golpiza que le propinaron dos sujetos hace un par de semanas atrás y fiel a su estilo, el conductor causó polémica en sus primeras declaraciones a los medios, por lo que a continuación te contamos todo lo que dijo.

El primer medio con el que se contactó Alfredo Adame tras salir del hospital fue con “Venga la Alegría” donde le contó todos los pormenores de su exitosa cirugía a Flor Rubio, quien es una de sus entrañables amigas pese a que han llegado a tener ciertos roces.

“Acabo de salir del hospital y bueno, muy grato salir, una operación muy complicada, cinco horas de operación, fueron cuatro placas, apareció una quinta fractura, pero no fue necesario ponerle placa y muy inflamado aunque sin dolor, las atenciones fueron increíbles de la gente de este hospital Manuel Gea González y ahorita yo estoy entero, salvo esto, voy a tener que guardar reposo unos tres, cuatro días para ya incorporarme a hacer cosas de mi casa nada más y en unas dos semanas, dos semanas y media ya estaré viendo resultados”, señaló el ex conductor del programa "Hoy".

En otro momento de la entrevista Alfredo Adame señaló que todavía seguirá viendo a su oftalmólogo, además confirmó que, afortunadamente, no tuvo desprendimiento de retina y para finalizar reiteró que su cirugía fue todo un éxito y que, por ahora, solo queda tratar la desinflamación de su rostro.

Cabe mencionar que, tras la publicación del video, Alfredo Adame desató una ola de comentarios en su contra por parte de sus detractores pues consideran un “acto grotesco” que exhiba su rostro de tal manera, sin embargo, hace unos días el conductor señaló que lo estaba haciendo para que quedaran en evidencia la gravedad de sus lesiones y que de esta manera se pueda castigar conforme a la ley a sus agresores, quienes se encuentran bajo la tutela de las autoridades en espera de que se defina su situación jurídica.

"A Fabiruchis le pegaron más"

Una vez que Alfredo Adame se instaló en su casa, publicó a través de su perfil de Instagram una fotografía en la que se pudo ver que la inflamación de su rostro no ha cedido pese a la aplicación de hielo, además, también se apreció que se generaron nuevos hematomas y pese a ello, el actor bromeó escribiendo “a Fabiruchis le pegaron más”, haciendo referencia a la brutal agresión de la que Fabián Lavalle fue víctima en 2007 a manos de un supuesto sexoservidor en un hotel de la CDMX.

Alfredo Adame ya se recupera en su casa. Foto: IG: adamereaciona

Hasta ahora, Fabián Lavalle no ha respondido a este mensaje de Alfredo Adame, sin embargo, se sabe que ambas personalidades tienen un sentido del humor sumamente pesado, pues así lo han dejado ver en diferentes ocasiones donde se han exhibido mutuamente y han ventilado divertidas anécdotas que vivieron juntos cuando trabajaron para Televisa, no obstante, las risas entre los internautas no faltaron.

