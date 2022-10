Kylie Jenner y Hailey Bieber se adelantan a Halloween con disfraz de bruja desde la bañera

Halloween es una de las temporadas favoritas que pone a prueba la creatividad de las celebridades con disfraces dignos de replicar, como el más reciente con el que Kylie Jenner y Hailey Bieber sorprendieron a todos en la calle al salir durante la noche para comprar pizza.

La famosa modelo parte del clan Kardashian-Jenner ha dado de qué hablar por looks con los que marca tendencia y expresa su indudable gusto por la moda, aunque esta temporada de terror no es la excepción y para ello se sumó a la esposa del cantante Justin Bieber con quien comparte su pasión por el estilo.

A través de Instagram Hailey compartió una fotografía en la que luce un clásico y extravagante sombrero en color negro con una hebilla al centro, un accesorio indispensable para su atuendo como Elphaba de Wicked, la bruja malvada del oeste del “Mago de Oz”.

En un video compartido en TikTok por Jenner se puede escuchar a ambas bromeando sobre por qué la gente no deja de mirarlas raro. “Venimos por pizza”, dice la modelo y Bieber le responde “casual”, cuando de repente muestran el maquillaje verde que cubre gran parte de su cuerpo: “¿Por qué la gente se nos queda viendo?… No lo sé, esto es tan normal que no tiene sentido”.

¿Nuevo proyecto?

Todo indica que se trata de un proyecto juntas por el que se divirtieron en grande, pues al terminar decidieron romper su estricta dieta y salir por pizza para celebrar mientras presumían sus trabajados disfraces de uno de los personajes favoritos de la temporada.

Kylie Jenner con disfraz de bruja. Foto: IG @haileybieber

Hailey compartió una segunda fotografía en la que se puede ver a Kylie Jenner dentro de una bañera presumiendo su disfraz, para el que le puso su toque de sensualidad con un vestido de transparencias en color negro con un diseño largo y descubierto de los hombros.

La imagen de Jenner posando en el baño de la modelo confirmaría su participación como invitada en "¿Quién está en mi baño?” que se publica en el canal de YouTube de Bieber, en este podrían hablar de su prestigiada línea de maquillaje y para ello optaron por el extravagante disfraz.

