Preciosa: Maribel Guardia luce increíble con ajustado enterizo estampado | FOTO

Maribel Guardia es como los buenos vinos, no importa el paso del tiempo, la elegancia, glamour y belleza continúan intactos en cada momento.

La sensual exreina de belleza, recibe el 2022 como nos tiene acostumbrados, lleno de amor, positividad y con elegancia en su vestir y desde luego que sus fans lo agradecen cada que lo difunde a través de sus redes sociales.

En esta ocasión Maribel Guardia mostró su hermoso cuerpo con un enterizo entallado con estampados en color gris y café, además de zapatillas de plataforma y un sensual escote en el frente del pecho, con lo que hizo vibrar a sus seguidores que ni tardos ni perezosos celebraron la belleza de la actriz con decenas de comentarios a su persona.

En cuestión de horas, la actriz, modelo y cantante recibió más de 51 mil corazones de me gusta, así como mensajes muy bonitos por parte no solo de sus seguidores, sino de otras celebridades, como la hermosa María León, quien no perdió el tiempo para mostrar su aprecio por la costarricense, así como del propio Latin Lover.

Mantiene su elegancia y belleza

La cantante y modelo costarricense, es una de las mujeres más bellas de la farándula mexicana desde hace décadas, y aún a pesar del tiempo es considerada una de las mujeres más voluptuosas y sexys.

Maribel Guardia salió a la luz pública gracias a su participación en Miss Costa Rica y desde entonces comenzó una carrera meteórica en distintos rubros.

Primero el modelaje, profesión que hasta la fecha hace a la perfección, después la actuación, pasando por el canto y finalmente la conducción, en todas esas experiencias Maribel ha tenido éxito y sus fans lo agradecen.

