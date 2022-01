Encantadora: Maribel Guardia destacó con este estampado perfecto para primavera-verano 2022

Como cada fin de semana la hermosísima Maribel Guardia deslumbró a todos sus fanáticos con un icónico look excelente para la primavera-verano 2022. Adelantada a las tendencias de este año y con el cuerpo más deslumbrante de la farándula, la actriz, cantante y conductora se mostró ante sus seguidores con un pantalón blanco estampado y un top muy a su medida.

Maribel del Rocío Fernández García, verdadero nombre de la vedette, combinó los azules y rosas de su vestimenta con unos tacones rojos altos y abiertos al frente. sus aretes hicieron juego perfectamente con sus pies y el labial rojo. Además, como accesorios se colocó una cruz de metal en el cuello y una chaqueta completamente a juego.

A sus 62 años, la actriz costarricense luce espectacular con estas nuevas tendencias e incluso usa sus fotos para compartir mensajes motivacionales a sus miles de seguidores. Esta vez les recordó a todos que "solamente con la fe de Dios los sueños se consiguen, las batallas se vencen y los milagros surgen", escribió en Twitter.

Llevar un "total look" no es una tarea fácil, ni cualquiera lo hace como Maribel Guaridia, quien siempre destaca de más con su incomparable cuerpo y su hermosa sonrisa. Para esta primavera-verano, el total look será más que un clásico. Para conseguirlo, es necesario utilizar un mismo color o estampado en todo el outfit de manera que haya un estilo monocromático en la mayor parte del look.

Esta tendencia proviene de los años 80 y cada año ha tomado más fuerza. Generalmente se trata de una apuesta segura, pues los clásicos tops, pantalones o shorts son un clásico que no deberás dejar de usar este 2022.

SEGUIR LEYENDO:

Andrea Meza rompe los cánones de belleza con un hermoso bikini fosforescente | FOTO