Exatlón México: Atleta ROJA rompe en llanto al ser ELIMINADA por Mariana Khalil

Este domingo se vivió otro emocionante Duelo de Eliminación en Exatlón México, donde tres mujeres se enfrentaron para tratar de obtener su boleto de permanencia en el reality: dos de guardianes y una de Conquistadores.

En este caso, Daniela Reza y Paulina Martínez fueron las sentenciadas por parte del equipo rojo, mientras que la "representante" de los azules fue Mariana Khalil, una atleta de gran poder físico que no puso las cosas sencillas cuando saltó al circuito. Sin embargo, el verdadero poder parecía tenerlo Dany, quien eliminó a su compañera y logró que le dieran una vida (medalla) a Mariana.

¿Súper medalla?

Las compañeras de Mariana no dudaron cuando Antonio Rosique les preguntó si le transferían una medalla, lo cual equivale a una vida. Fue así como saltó al circuito renovada y logró darle la vuelta al marcador, al grado de provocar las lágrimas de Daniela, quien estaba más que agotada por recorrer los obstáculos en diversas ocasiones.

Khalil aprovechó muy bien el cansancio de su contrincante y la llevó al límite, quien en la etapa donde tenían que derribar cinco tótems, se notó su superioridad. Con este resultado Guardianes se quedó con 6 competidores y aseguró un lugar en la última semana, mientras que Conquistadores, dos.

Daniela se despide de Exatlón

Frente a Antonio Rosique y sus compañeros, Daniela Reza mencionó que estar "orgullosa de lo que he logrado. Me aferré a pesar del cansancio y que mi brazo ya me dolía. Espero haber dejado una huella en Exatlón México a pesar del poco tiempo que estuve. Algo tengo que aprender de aquí y me voy con ganas de hacer muchas cosas afuera", mencionó.

Asimismo, aseguró que se va satisfecha, pues trató de darle a su equipo lo más que pudo: "me voy tranquila y contenta de haber vivido esta aventura y ojalá pueda volver. Mi respeto para todos los atletas que están aquí, porque por algo están aquí".

SIGUE LEYENDO:

Amenazan a hija de Jenny Rivera; culpa a su tío Juan de cualquier cosa que le pase

"Pepillo" Origel dio positivo a COVID-19: ¿cuál es el estado de salud del conductor?

¡Por todo el mundo! La lujosa y romántica luna de miel de Paris Hilton y Carter Reum | FOTOS