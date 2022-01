Livia Brito y todas las polémicas de su carrera | FOTOS

Recientemente, la talentosa y bella actriz Livia Brito ganó una demanda que le interpuso el fotógrafo Ernesto Zepeda en 2020, quien la acusó de agresión y de destruir su cámara.

Sin embargo, el fotógrafo, advirtió que el proceso legal aún no termina y la actriz mintió en sus declaraciones, por lo que pretende utilizar otros recursos con ella.

Los escándalos de Livia Brito

El primero de ellos fue durante el 2012, cuando tras 9 años de relación con el cantante Danny Frank, Livia Brito le fue infiel por cuatro meses con el actor Salvador Zerboni, su compañero de la telenovela “Abismo de pasión”.

Fue el mismo Danny quien lo confirmó durante un programa de televisión. Aseguró que durante unos meses él ya lo sospechaba, pero fue hasta que los encontró besándose en el carro de él que lo comprobó, e incluso Frank golpeó a Zerboni, quien tras la pelea lo amenazó y le dijo que se alejara de ella.

Livia Brito, actriz de telenovelas. Foto: Instagram.

Sin embargo, supuestamente, el cantante estaba muy enamorado de Livia por lo que la perdonó y le dio una nueva oportunidad e inclusive le dio un anillo de compromiso, aunque la actriz en 2015 le volvió a ser infiel con el actor José Ron, su compañero de la telenovela “Muchacha italiana viene a casarse”.

Posteriormente, mientras andaba con José Ron, en el mismo año se destapó un audio en el que se revelaba que Livia le era infiel con Lenny de la Rosa, quien ese entonces andaba con la cantante Fey.

No hubo duda de auquella infidelidad, pues en el audio Livia y Lenny hacían referencia a las relaciones sexuales que mantenían contantemente.

Livia Brito, actriz de telenovelas. Foto: Instagram.

Otro de sus grandes escándalos fue durante 2016 cuando inició una relación con el cantante Said “El Caballero Urbano”. La pareja fue acusada de allanamiento y tráfico de influencias por parte de los condóminos del departamento donde vivía la madre de Said.

Los habitantes de ese edificio aseguraron que la pareja ingresaba al lugar en compañía de guardaespaldas, quienes los amenazaban para poder entrar al gimnasio a pesar de no ser habitantes del inmueble.

Finalmente en julio del 2019 se supo que la actriz le había revisado el celular a Said y le encontró mensajes románticos con varios hombres. Ella ya sabía que Said era bisexual, sin embargo, terminó con él, ya que no le perdono la infidelidad de los mensajes.

Livia Brito, actriz de telenovelas. Foto: Instagram.

SIGUE LEYENDO

Livia Brito y las guapas actrices cubanas que han conquistado la tv mexicana

Livia Brito enamora a sus seguidores con sensual video de 360 grados