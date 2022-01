Park Seo Joon: ¿Cuál es el nivel de estudios del actor de dramas? Esto fue lo que estudió

Park Seo Joon, actor coreano de 33 años, lleva una década en la actuación, es uno de los idols más famosos de doramas y del cine, pues actuará en la secuela de "Captain Marvel", siendo el segundo coreano en aparecer en el universo de Marvel. ¿Sabes qué fue lo que estudió?



Su carrera comenzó al debutar en un video musical "I Remember" del cantante Bang Yong Guk, poco después una amiga suya le consiguió una audición para la agencia KeyEast, actualmente trabaja bajo su propia gerencia Awesome ENT. En esta década ha actuado en series y películas.

Además de la actuación, actor Park Seo Joon también domina disciplinas como el esgrima, la equitación y el aikido, un arte marcial tradicional de Japón. A pesar de ser un idol famoso, no eligió su profesión por la fama o el dinero, en realidad su carrera lo ayudó a superar sus problemas de personalidad, pues era alguien muy tímido.

¿Qué carrera estudió Park Seo Joon?

Park Seo Joon es conocido por dramas como "Itaewon Class", "What's wrong with secretary Kim?", "She was pretty y "Hwarang", al alado de V de BTS. El actor comenzó a practicar la actuación durante la escuela secundaria, pues era un joven muy tímido y entró al club de animación para cambiar su personalidad.



Sus estudios profesionales los realizó en la Universidad de Artes de Seúl, donde estudió la carrera de Teatro y Actuación. Desde entonces, ha sido un actor que ha protagonizado varios doramas populares y ya logró dar el gran salto en Hollywood con "Captain Marvel", pues saldrá en la secuela.

Park Seo Joon debutó en el cine en 2011 y en 2012 en los dramas coreanos con "Dream High", entre sus habilidades ocultas se encuentra hablar un poco en español, también se ha desempeñado como modelo y cantante.

