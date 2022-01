BTS: V y Jungkook vencen a Henry Cavill y Jason Momoa como los más BELLOS del 2021

Los integrantes de BTS volvieron a parecer en la lista de 'Los 100 rostros más bellos del 2021' y fueron V y Jungkook los que alcanzaron los puestos más altos en la clasificación, hasta lograron vencer a figuras como Henry Cavill y Jason Momoa, ambos conocidos por ser superhéroes de DC.

La semana pasada TC Candler y The Independent Critics dio a conocer su clasificación en la cual no sólo se tomó en cuenta su atractivo físico, también por “su gracia, elegancia, originalidad, atrevimiento, pasión, clase, aplomo, alegría, promesa y esperanza, todo materializado en una cara bella”.

En este listado estuvieron varias figuras, cantantes, actores, modelos, deportistas y hasta influencers, los cuales son de diferentes partes del mundo, incluso el mexicano Álex Speitzer apareció en la clasificación qui superando a la estrella de Hollywood, Zac Efron.

V y Jungkook se colocan en el Top 10

Los integrantes de BTS ya han aparecido en 'The 100 Most Handsome Faces of 2021' (nombre en inglés), sin embargo, esta vez el que se colocó en el puesto más alto fue Taehyung, quien a pesar de no alcanzar la posición número 1 como en otros conteos, sí estuvo el tercer lugar, solo siendo superado por Chris Hemsworth y Paing Takhon, los cuales tuvieron el segundo y primer sitio, respectivamente.

El otro miembro de Bangtan que también estuvo en el Top 10 fue 'Golden Maknae', quien se ubicó como el quinto rostro más bello del 2021. Asimismo, Jimin ocupó la posición 14, mientras Jin tomó el lugar 35. En tanto, este año Suga, RM y J-Hope, conocidos como la ‘rap line’, no aparecieron en el ranking.

Tae y Jungkook estuvieron el top 10 Foto: Especial

Paing Takhon: modelo birmano de 25 años. Chris Hemsworth: actor de 38 años nacido en Australia. Kim Taehyung: cantante de 26 años, miembro de BTS. Timothée Chalamet: actor estadounidense de 26 años. Jeon Jungkook: vocalista de BTS de 25 años. Henry Cavill: actor británico de 38 años Lucien Laviscount: actor británico de 29 años Dean Schneider: activista y personalidad de medios de 29 años. Felix Kjellberg: youtuber más conocido como PewDiePie de 32 años Jason Momoa: actor, productor y director de 42 años

Top 10 de idols de k-pop

En la clasificación de 'Los 100 rostros más bellos del 2021' también aparecieron otras estrellas del k-pop como Cha Eun Woo de ASTRO, conocido también por sus trabajos en dramas coreanos, quien se quedó en puesto 41. Aquí te presentamos el Top 10 de idols que aparecen en la lista.

Taehyung de BTS (#3) Jungkook de BTS (#5) Hyunjin de Stray Kids (#12) Jimin de BTS (#14) Niki de ENHYPEN (#18) Wonho (#21) Bangchan de Stray Kids (#24) Taeyong de NCT (#26) Lay de EXO (#32) Jin de BTS (#35).

SIGUE LEYENDO:

BTS: Roban la identidad de Jungkook y crean perfil falso en Spotify para engañar a sus fans

BTS no asistirá a los Premios Grammy, pero recompensará al ARMY sorprendente REGALO