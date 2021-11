Cha Eun Woo: Dramas pocos conocidos del actor coreano, ¿ya los viste?

Cha Eun Woo de ASTRO saltó a la fama con la banda K-Pop, y poco a poco obtuvo reconocimiento en solitario con "True Beauty", uno de los dramas coreanos más vistos del 2020.

El actor y cantante se ha convertido en el rostro de importantes marcas de moda y es considerado uno de los idols surcoreanos más guapos de Corea.

A pesar de que ha protagonizado algunos dramas, Cha Eun Woo comenzó su carrera como actor en 2015, un año antes de su debut con ASTRO. Sus últimos trabajos del 2018 a 2021 son los más populares, pero hay trabajos que son poco conocidos. Checa las recomendaciones de algunos de sus doramas poco conocidos.

Doramas poco conocidos de Eunwoo

The Best Hit

Dorama coreano ambientado en 1993 que sigue la vida de Yoo Hyun Jae, un músico parte del dúo "J2", tiene muchas fans, pero también es protagonista de varios escándalos y un día desaparece. En 2017, Lee Ji Hoon es un novato que aspira a ser un idol famoso, además estudia para ser un servidor público y cumplir sus sueños. Eunwoo de ASTRO interpreta a MJ de la agencia ficticia Star Punch.

Soul Plate

Drama protagonizado por ASTRO. Eunwoo es Raviel, un ángel descendiente de Raphael que es enviado a la Tierra para curar y apoyar a los humanos que sufren y curar su alma. Ellos se harán cargo de un restaurante cuya comida tiene el poder de aliviar las penas.

Además de estos dramas coreanos, Cha Eun Woo tiene trabajos que aún no han sido revelados. Uno de ellos es la película coreana "Decibel", en la que actuó junto al conocido Lee Jong Suk. Además ya fue confirmado para el dorama Island, que se estrenará en 2022.

En Netflix solo está disponible su dorama de época Rookie Historian Goo Hae Ryung, y hace poco estrenó su nuevo OST para el webtoon Under The Oak Tree, la canción se llama Dont Cry, My love y se estrena el 30 de noviembre.

