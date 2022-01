Eugenio Derbez ya tiene preparado su testamento, ¿quién de sus hijos se quedará con su fortuna?

En diversas ocasiones, las grandes dinastías de la farándula han protagonizado líos por problemas relacionados con la repartición de herencias y asuntos similares, sin embargo, todo parece indicar que este no será el caso de la familia Derbez pues el patriarca, Eugenio Derbez, reveló que ya tiene listo su testamento para que no haya peleas entre sus hijos cuando deje este mundo.

Fue durante una entrevista para el famoso programa espectáculos de TV Azteca llamado “Ventaneando” donde el conductor y productor de “LOL: Last One Lauhing” señaló que ya hizo la repartición de bienes entre sus cuatro hijos, Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana. “Yo sí, tengo todo en orden”, aseveró tranquilamente Eugenio Derbez.

Por otra parte, Eugenio Derbez dejó en evidencia a su esposa, Alessandra Rosaldo, debido a que al ser cuestionada por la misma situación trató de decir que, al igual que su pareja, ya tenía todo en orden, sin embargo, el creador de la “Familia P.Luche” la desmintió y la ex integrante de “Sentidos “Opuestos” no tuvo otra opción más que reconocer que ella aún no arregla esa situación pero que está en vías de hacerlo, “él tiene todo en regla, yo ahí voy”, señaló en un tono risueño.

Para finalizar, Eugenio Derbez bromeó con su esposa y luego de recalcar que él ya tiene todo en orden, aprovechó para pedirle que cuando realice su testamento lo ponga como principal beneficiario pues señaló que se casó con ella para que lo mantenga.

“Yo soy el que tengo todo en orden. Pues órale, herédame, yo le digo a ella ,'que tal si yo me quedo en la calle', si yo me case con ella para que me mantenga, claro. Imagínate que algo te pasa y yo de que vivo”, fueron las palabras de Eugenio Derbez, quien evitó mencionar cómo es que dividió su herencia entre sus hijos.

Capítulo de la Familia P.Luche molestó a Alessandra Rosaldo

Durante el programa “Con Permiso” donde Eugenio Derbez estuvo como invitado, reveló que el éxito de “La Familia P.Luche” está basado en experiencias reales que le sucedieron a él o al resto del equipo de escritores y fue aquí donde recordó que una ocasión un capítulo de la exitosa serie causó la molestia de Alessandra Rosaldo pues una escena estuvo basada en una discusión que ambos sostuvieron por no querer ir a comer a la casa de sus suegros.

“Esa escena es una discusión que tuvimos tú y yo hace cinco meses”, fueron las palabras con las que Alessandra Rosaldo le reclamó a Eugenio Derbez, quien recordó con humor la anécdota, pero señaló que en su momento le valió el enojo de la madre de su hija Aitana.

SIGUE LEYENDO:

Hija de Aislinn Derbez aparece con radical cambio de look, perfecto para las más pequeñas

Novia de José Eduardo Derbez sufre un accidente y comparte crudas imágenes | FOTO