Chiquis Rivera revela que alguien "cercano" a su tía Rosie robó 80 mil dólares en la empresa de su madre

A través de un en vivo en sus redes sociales, Chiquis Rivera denunció malos manejos en las empresas que pertenecían a su madre, la cantante Jenni Rivera, que desde su muerte hasta inicios de este 2022 fueron dirigidas por su tía Rosie Rivera.

Luego de que su hermana Jacqie negara que hubiera “delito, apropiación indebida o robo” en los negocios de “La Diva de la Banda” por parte de su tía, Chiquis dio sus razones para opinar lo contrario.

“Rosie dijo ‘si me voy, pero si me dan esta cantidad, y tienen que firmarme ustedes donde no puedan hablar de todo esto’, yo no soy parte del testamento, así que yo puedo hablar de lo que yo tenga que hablar”.

Y agregó “yo no siento que le debamos una disculpa a nadie, Johnny solamente quería saber qué estaba pasando con las cuentas, con el negocio de su mamá, creo que él está en todo su derecho, mi abuelita me dijo a mi personalmente que nada más queríamos el dinero y el poder de Jenni Rivera, que en su opinión habíamos cag$d* el legado de mi mamá, que bueno, es su opinión, pero yo conozco a mis hermanos, no es el dinero, no es el poder, no queríamos el poder, ni la responsabilidad de tener control de todo, de los negocios, porque es mucha responsabilidad”.

Además, destacó: “Me acabo de dar cuenta, que hace un par de años, alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía, se lo dijo a mi hermana Jacqie, en ese entonces, según se pagó el dinero, Rosie pagó el dinero, no sé cuánto, todavía tenemos que ir a ver, creo que fueron como 80 mil dólares, que se robaron, porque es eso, se robaron”.

Incluso dijo que “quizás Rosie no es una ratera, quizás Rosie no robó, pero no fue honesta, no les dijo a mis hermanos lo que había pasado, y es algo que se le debe decir a ellos, porque ellos son los de la herencia”.

Además, Chiquis brindó información sobre el monto que le fue entregado a su tía para dar por terminada la transacción del cambio de poderes legales.

“Ahorita no le va a dar 165 mil dólares a Rosie, se le va a dar 84 mil dólares, es lo que está pidiendo, ahora Juan también está pidiendo dinero”, señaló.

Cabe señalar que la joven intérprete confesó sentir coraje hacia sus familiares por lo ocurrido y dio un mensaje contundente.

“Y no iba a hablar, porque no quería empezar el año así de esta manera, quería dejar todo este problema en el año pasado, y seguir adelante como lo he hecho, trabajando, ching$ndom%, haciendo mis cosas, pero, soy hermana, y soy hija, y me duele, y me molesta, y sí, me he peleado con mi abuelita, me he peleado con Juan, porque yo soy una persona que soy muy… cuando yo realmente creo en algo, soy firme en eso, y soy muy apasionada, y lo digo, porque si no me molesta, es lo que estoy haciendo ahorita”, manifestó.

Finalmente, aseguró sería la primera y última vez que abordaría el tema, ya que únicamente lo hizo para aclarar lo sucedido.

