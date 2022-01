¿Belinda y Manuel Turizo sostuvieron un romance?, esto reveló el cantante colombiano

El cantante colombiano Manuel Turizo reveló durante una entrevista en el programa Hoy si realmente mantuvo una relación con Belinda, quien hace siete meses se comprometió con Christian Nodal.

Sobre la próxima boda entre Nodal y Belinda, el cantante de tan solo 21 años aseguró que no ha recibido la invitación para el esperado festejo.

“La invitación a la boda no me ha llegado, no, no ha llegado la invitación a la boda”, dijo entre risas.