México, la segunda casa de Manuel Turizo

Desde que lanzó su primer sencillo, “Una lady como tú” el pueblo mexicano tuvo un acogimiento muy cálido para el cantante colombiano Manuel Turizo, quien a sus 21 años se ha convertido en un fenómemo en el mundo de la música urbana. Manuel Turizo Zapata nació en Montería, una ciudad que se encuentra al norte de Colombia. Desde pequeño tuvo una cierta inclinación por la música, la cual, años más tarde convirtió en su profesión.

En entrevista con El Heraldo de México, el compositor nos platicó sobre los inicios de su carrera, sobre el profundo agradecimiento y amor que siente por el pueblo mexicano, así como sobre sus planes para el próximo año.

¿Cómo es que nació en ti el gusto por la música?

La verdad yo no tengo memoria como del día en el que dije "Wow, me encanta a música", porque yo desde chiquito… tú miras que los bebés desde chiquitos le llaman la atención algunas cosas… les llaman la atención los carritos, los tambores, cualquier cosa… a mí desde bebé me gustar jugar con instrumentos, como si estuviera cantando y toda la cosa, entonces con el tiempo se fue volviendo más en serio. A los 13 años me metí a clases de educación vocal, empecé a escribir canciones, hasta que, cuando tenía 15 años, decidí que me quería dedicar.

¿Cómo es Manuel Turizo abajo de los escenarios?

Manuel Turizo es bien familiar, es muy de sus amigos, de su gente, tranquilo pero hiperactivo… soy relajado, pero soy hiperactivo, se me nota.

México es uno de los países en donde más fans tienes, ¿cómo fue este recibimiento? ¡Brutal! Ustedes la verdad, como que desde el principio, desde la primera canción de mi carrera… hasta aún más que en mi país, te lo puedo decir, así me linchen por esto… me han mostrado un cariño brutal en realidad, y es imposible que te sientas mal en un lugar en donde te tratan tan bien, donde la energía es tan buena y sientes tanto cariño por la gente, entonces, nombre, México yo soy de ustedes, en realidad… Antes de la cuarentena yo vivía aquí, literal que todos los meses. Pasaba más tiempo aquí en México que en mi propia casa, yo estaba más aquí en México que en mi propia casa, pero bueno ya volvi y en enero vamos a estar de gira.

¿Qué es lo que más te gusta de nuestro país?

Cómo es la gente, en realidad. Aquí la gente es agradable, es jocosa… eso es una nota.

¿Hay algún artista mexicano que te gusta o que admires?

Muchos, hay varios. Los Fernández, me encanta la música de ellos, Angelita Aguilar me gusta mucho lo que está haciendo, la Banda MS me gusta lo que hacen, de Nodal también me gusta lo que hace.

¿Cuál es el mensaje que Manuel Turizo le quiere mandar a todos sus fans, especialmente a los más jóvenes?

Mi mensaje es que trabajen duro por lo que quieren, que tengan disciplina. Nosotros tenemos que aprovechar nuestra juventud y empezar jóvenes a trabajar por lo que queremos llegar a ser cuando estemos viejitos, entonces, ese es mi consejo en realidad. Todo lo que ustedes quieren requiere de fuerza y de disciplina, de más nada. De picar piedra, como dicen, al diamante hay que quitarle el carbón de encima para que brille.

¿Qué mensaje le enviarías a tus fans mexicanos?

Primero que nada una feliz Navidad, unas felices fiestas, que se cuiden mucho. Dios los bendiga. Es una bendición también que nosotros estemos aquí, hoy en día disfrutando, respirando y estando vivos, entonces, disfrutemos mucho y hagamos que cada día valga la pena. Rómpala mi gente, de verdad. Hagan lo que ustedes quieran hacer, pero háganlo con amor.

Sé que vienes presentando el nuevo tema “Te olvido”, que es parte de tu tercer album 2000.

Es la primera canción de mi tercer albúm, se va a llamar 2000 el álbum, por eso como que toda la temática, cuando vean el video de la canción, como que es toda la temática que quise mostrar en realidad con lo que yo crecí inspirándome, quise crear muchos videos icónicos de 50 Cent, Justin Timberlake… cosas con las que yo crecí inspirándome y lo que yo tengo aquí (se toca el pecho).

¿Qué sigue para ti el próximo año?

Venimos con gira aquí en México, desde enero voy a estar por acá, venimos con el albúm completo, con más cosas, esta es la primera, como les dije “Te olvido”, entonces el año vamos a seguir con más lanzamientos de los nuevos sencillos.

POR DANIELA ZAMBRANO

FOTOS: CORTESÍA

*l Para el próximo año el cantante colombiano tiene planeado empezar una nueva gira, en

la que incluirá nuestro país.

MAAZ