"Me habría sacrificado por él": César Bono recuerda a Octavio Ocaña a tres meses de su muerte

César Bono es un reconocido actor mexicano que encontró en “Vecinos” una forma de mostrar su talento, pero también a una familia. Ahora, tres meses después de la muerte de Octavio Ocaña, el histrión volvió a hablar sobre la trágica notica de la muerte de quien fuera su hijo en la afamada serie mexicana, para confirmar que hubiera dado su vida por él.

El intérprete de “Frankie Rivers” habló en “De primera mano”, donde volvió a mostrar lo importante que era Octavio en su vida. De paso aseguró que si hubiera podido habría dado la vida por él. Lamentablemente no le dieron la posibilidad de hacerlo.

“Si me hubieran dado a escoger, me hubiera puesto en su lugar, en el sentido de que era tan joven, que no vivió muchas cosas que me hubiera encantado que viviera”, dijo Bono para Imagen televisión.

Pide por la salud de sus seres queridos

Posteriormente confirmó que en sus oraciones pide por los seres queridos, porque no les pase nada malo, pero más allá de eso, que en caso de que ocurriera algo negativo lo dañe a él y no a sus seres queridos. A lo que volvió a dejar claro que él se hubiera sacrificado antes de saber que le iba a pasar algo malo a Octavio.

“Si Dios me hubiera preguntado si le pasa algo a Octavio o me sacrifico yo, lo hubiera hecho con todo mi amor”, dijo para los micrófonos de “De primera Mano”.

Octavio perdió la vida a los 22 años el pasado 29 de octubre por un balazo en la cabeza. De acuerdo con la versión de la FGJEM el actor andaba en estado de ebriedad por las calles de Cuautitlán Izcalli. Previo a su muerte se vio involucrado en una persecución con la patrulla hasta que perdió el control del auto y posteriormente su muerte. Se dice que el balazo salió de un arma que él tenía en el automóvil.

