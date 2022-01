¿Quién es GABRIELA CASTILLO la ex participante de ENAMORÁNDONOS detenida por nexos con los Soto?

Además de ser un programa para armar parejas, Enamorándonos se convirtió en un programa del que salieron varios miembros de la delincuencia organizada o que mantenían nexos con diversos cárteles. Gaby Castillo es una de ellas.

Este lunes 3 de enero tocó el turno de Gabriela Castillo; la autodenominada “Chulita Mexicana” fue detenida por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acusada de robar autos de lujo con cheques sin fondos. Así lo informó Carlos Jiménez a través de su cuenta de Twitter.

TE PUEDE INTERESAR: Gaby Castillo: ¿Por qué detuvieron a la exparticipante de Enamorándonos?

¿Quién es Gabriela Castillo de Enamorándonos?

La también exnovia de “El Lunares” de la Unión se dio a conocer en el famoso programa de Azteca en 2018 como una de las amorosas más guapas y deseadas, gracias a su escultural cuerpo y exótica belleza. Enamorándonos causó un boom en la televisión mexicana, convirtiéndose en uno de los programas más vistos de la televisora del Ajusco.

La modelo e influencer Gaby Castillo, ya tiene un historial de relaciones con personas del crimen organizado, antes de ser novia de Óscar Andres alias “El Lunares”, anduvo con “El Pollo”, otro miembro de la Unión de la B asesinado en julio de 2020.

Gabriela Castillo pronto cobró notoriedad por su belleza y sus promimentes curvas; fue una de las participantes más solicitadas durante las emisiones de Enamorándonos y también la que más polémica causaba junto con “La Bebeshita” Serrath y Michelle. Además de destacar por su desinhibida personalidad.

Recientemente, Gabriela Castillo cambió su nombre a Briela Sanz en todas sus redes sociales, tal vez en un intento porque dejaran de relacionarla con el crimen organizado y con la firme intención de lanzar su carrera musical. Con un look de cabello largo y rosa, y uñas a juego, la examorosa lanzó su sencillo “Enrola” el 24 de junio de 2021.

El video oficial de “Enrola” de Gabriela Castillo o Briela Sanz se puede ver en su canal de YouTube, aunque no tuvo mucho éxito, pues apenas rebasa las 40 mil reproducciones. Además de que la influencer cuenta con 1,400 suscriptores en la plataforma de videos. Contrario a su cuenta oficial de Instagram en donde suma casi 800 mil seguidores.

Gaby Castillo es asidua del gimnasio y constantemente subía fotos y videos a Instagram, haciendo ejercicio en entallados outfits que presumía con sus seguidores. Sus fans más antiguos no dejan de comentar el gran cambio al que se sometió la examorosa durante los últimos tres años, pues no solo tuvo un radical cambio de look, también su rostro y cuerpo evolucionaron de forma notoria.

SIGUE LEYENDO:

Detienen a Gaby Castillo, ex integrante de Enamorándonos y vinculada con la Unión Tepito

"La Bebeshita" abrirá su cuenta de OnlyFans para consentir a sus fans

"Estúpidamente feliz", así esta Gaby Castillo, la supuesta novia de "El Lunares" tras su liberación: VIDEO