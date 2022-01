"El Norteño": Edson Zúñiga reveló cómo se negó a trabajar con un narcotraficante

Edson Zúñiga, comediante, admitió que conoce a algunas personas que están relacionadas con el narcotráfico y le llegaron a ofrecer un negocio.

“A mí no me toca juzgar, porque son seres humanos igual que nosotros. Nada más que ellos, o no creen en Dios o no tienen mamá. Entonces, pierden ese miedo”, expresó el comediante que es conocido como “El Norteño” en entrevista con Yordi Rosado.

Aunque no especificó a quién conoció. Fue cuestionado sobre el trato que recibió y refirió que no lo trataron ni mejor ni peor, “en alguna ocasión me ofrecieron un negocio y, en su momento, dije que no”, porque les dijo que era algo que desconocía.

Aseguró que no le dio miedo rechazar la oferta. Lo que le expresaron que les interesaba es que, a diferencia de otras personas que tenían un orden en la forma en la que se desplazaban, en el caso de Edson no tenía un orden en la forma en la que se desplazaba por el territorio mexicano, ya que le dijeron que era como una canica en una enorme caja, fue la característica que les interesó.

“Es un portafolio que tú vas a mover y porque entregues ese portafolio te vamos a das 800 mil pesos” describió el comediante, y esa propuesta le rechazó

La persona que le hizo la propuesta se sorprendió con el tipo de respuesta que dio Edson Zúñiga. “Quedamos como amigos, me dio su tarjeta”, contó, además, de que le dijo que lo llamara si tenía algún problema con satanás.

En la misma entrevista, Edson contó que su papá era un militar y en su momento llegó a combatir al crimen organizado.

“Mi papá se dedicaba a tirar aviones de narcotraficantes que tratan, dentro del océano, de entrar a Estados Unidos (…) Era muy fácil, decía mi papá, los criminales manejan aviones normales y ellos lo que hacían era defenderse con escopetas o fusiles. Por otro lado, mi papá tenía toda una artillería y pues los lograba tirar, había ocasiones que los tiburones comían carne”.

SIGUE LEYENDO:

Qué fue de la vida de "El Compayito" tras salir de la televisión mexicana; así luce actualmente el actor

“El Compayito” revela que tuvo que vender postres para sobrevivir a la pandemia de Covid-19

‘El Norteño’ revela que Elba Esther Gordillo intentó seducirlo con un fetiche bastante raro