En estos momentos, el actor mexicano, Rafael Inclán, sufre las consecuencias de no haber sido un hombre administrado y no haber ahorrado parte del dinero que ganó durante tantos años en el mundo del espectáculo.

Fue durante el programa matutino "Hoy", que el artista de 80 años reveló que en los últimos cinco meses han sido complicados para él en el aspecto económico, al punto de que recordó consejos que la misma Carmelita Salinas le dió en vida.

“Yo nunca he ahorrado, nunca he tenido (demasiado)… tienes lo que tienes para vivir o para compartir con tu familia, pero nunca he sido una gente organizada económicamente, físicamente me tengo que organizar porque la edad te lo exige, pero económicamente no, entonces cuando te viene un proceso así, te angustias más, te angustias lo doble”, confesó.

Inclán rechazó el consejo de Carmen Salinas. Foto: Especial

Te puede interesar: Rafael Inclán confiesa que está en la ruina, "no me arrepiento de nada, la bronca es para los que queden" | VIDEO

Al recordar a su colega y amiga, Rafael reveló que, cuando les tocó la época del cine, incluyendo a la misma Carmen Salinas de quien se sabe que fue de las figuras de esas películas, los demás venían del teatro, por lo que cuando llegaron al cine, no sabían cobrar, ni sabían ahorrar, y tampoco se creía que se iba a acabar.

Carmelita aconsejó administrativamente a varios artistas. Foto: Especial

Por último, Inclán recordó lo disciplinada y provisoria que era doña Carmelita, así como los consejos que daba a los artistas en temas economicos;

“La misma Carmen que, la señora Salinas que era muy administrada, ella me decía ‘es que no puede ser que trabajes todos los días y no ahorras’, y ni hablar, se padece, pero el trabajo no me ha faltado, entonces tampoco me quejo ni lloro”.