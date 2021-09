Rafael Inclán confiesa que está en la ruina, "no me arrepiento de nada, la bronca es para los que queden" | VIDEO

Rafael Inclán ha sido señalado en redes sociales por una serie de comentarios que realizó en televisión nacional, primero al declarar que se encuentra en la ruina, incluso confesó que no tiene dinero ni para su funeral.

El primer actor fue uno de los más cotizados hace unos años, su fama en cine, televisión y teatro hizo que reuniera gran cantidad de dinero durante su carrera, sin embargo ahora no tiene para cubrir algunos gastos y menos para dejarse a sus hijos, según una declaración que hizo para el matutino Hoy.

“No me arrepiento, los que deben sufrir son los que voy a heredar, yo no me arrepiento de nada(...)el problema es de los que queden", expresó.

Durante la entrevista con el programa dijo que no se arrepentía de gastarse el dinero y que ahora los que deben sufrir por eso son sus desencintes, que el problema será para los que queden tras su muerte.

El segundo cometario que lanzó sin pensar fue sobre Gonzalo Peña, pero esta vez lo hizo para el programa Sale el Sol, planteó su postura sobre el caso en donde se ve involucrado su compañero en la violación de la actriz Daniela Berriel.

Los usuarios de redes sociales y los televidentes mencionaron que Inclán minimizó la situación, expresando que el más afectado era Gonzalo y no la víctima, cabe destacar que Peña fue cómplice y que el agresor salió libre de culpas.

Para cerrar su participación mencionó que hace algunos años él y otros de sus compañeros actores hubieran sido altamente señalados por sus acciones, dando a enternecer que llevaban a acabo cosas no permitidas.