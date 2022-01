Muerte de Diego Verdaguer provoca las lágrimas de Maribel Guardia y Yuri

El cantante argentino Diego Verdaguer se convirtió en una víctima más del COVID-19, pues estuvo internado en un hospital desde diciembre pasado debido a que se contagió de este mortal virus, sin embargo, este 27 de enero del 2022, perdió la batalla.

Su muerte, ha causado conmoción en el medio artístico a nivel latinoamérica pues su música era muy escuchada en el continente americano, por lo que muchos famosos han aprovechado las redes sociales para despedirse del cantante argentino y así mismo enviarles mensajes de fortaleza a su familia.

Sus amigas le lloran

En el programa Hoy estuvo como invitada la actriz y cantante Maribel Guardia, quien no pudo aguantar las lágrimas al recordar grandes momentos que vivió junto con Diego Verdaguer pues éste era gran amigo de su expareja Joan Sebastián.

Debido a la buena relación que existía entre ambos, al fallecer el poeta del Pueblo, Verdaguer se acercó mucho con Julián, hijo del cantautor y Maribel Guardia, tanto fue su cercanía que de acuerdo con la actriz y cantante éste pudo haber sido un segundo padre para Juliancito.

Incluso, Maribel Guardia durante su visita a Hoy, reveló que Diego Verdaguer estaba produciéndole un disco a Julián Figueroa con composiciones del hijo de Jaon Sebastián y solo les faltaba una canción por grabar, por lo que espera que el disco pueda salir a la luz pues es un gran material.

Yuri también lloró

A su llegada a la CDMX, Yuri fue abordada por los reporteros que la esperaban en el Aeropuerto de la capital, y en su encuentro con la prensa la jarocha no pudo evitar llorar ante las cámaras por el fallecimiento de su gran amigo, Diego Verdaguer.

Y es que Yuri aseguró que no se encontraba bien y aún no asimilaba la noticia del fallecimiento del cantante argentino, pidió disculpas a los reporteros, pues no podía hablar.

