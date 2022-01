BTS: RM es fan de “All of us are dead” de Netflix y te dice por qué debes verla

RM de BTS, también conocido como Namjoon, es un gran fan de las series. El líder del grupo K-Pop es conocido por su gusto por el arte y los libros, pero también disfruta del entretenimiento coreano y la industria de Hollywood. Su más reciente recomendación es la serie de zombies de Netflix.

Algunos de sus gustos están plasmados en las canciones de BTS, sus videos musicales y su filosofía de vida. El rapero surcoreano ha compartido algunas recomendaciones con sus fans, quienes han seguido su gusto en la literatura para conocerlo un poco mejor.

A pesar de su apretada agenda, BTS aprovecha su tiempo libre para disfrutar de las mejores series y películas, también de los doramas coreanos, que son todo un fenómeno en Netflix. Una fan le preguntó si vería su más reciente estrenó y el idol da una poderosa razón para verlo.

RM es fan de "All of us are dead", el nuevo dorama zombie

Este viernes, Netflix estrenó "All of Us Are Dead", su nuevo drama original de zombies. Es uno de los lanzamientos más esperados de los fans, pues luego de "Squid Game", el contenido coreano de la plataforma promete ser todo un éxito. Si aún estás dudando en verlo, el líder de BTS te dice por qué debes hacerlo.

En Weverse, la plataforma de comunicación de BTS y sus fans, una ARMY le preguntó si vería "All of us are dead" y Namjoon demostró ser todo un fan de esta historia, pues aseguró que el webtoon fue muy famoso en su época. La serie está basada en el cómic "Now at Our School" publicado de 2009 a 2011.

Los dramas que están basados en webtoons han resultado ser un éxito, pues la popularidad que los antecede impulsa las adaptaciones que se han realizado. Aunque RM no confirmó si verá la serie, es una buena recomendación para este fin de semana.

