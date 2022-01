BTS: J-Hope se disculpa por las fotos que publicó en Instagram por esta razón

Hoseok, también conocido como J-Hope, es el integrante dentro de BTS que destaca por su amabilidad y por preocuparse siempre por sus compañeros. Su nombre artístico hace referencia a ser la esperanza del ARMY y recientemente se disculpó por estas fotografías de su Instagram.

El rapero de Bangtan tiene más de 27 millones de seguidores, el significado de su nombre de usuario, @uarmyhope, está relacionado con sus fans, a quienes siempre tiene presente. Uno de sus saludos más famosos es "I'm your hope, your my hope, I'm J-Hope".

Desde que BTS inauguró sus cuentas personales de Instagram, los integrantes han roto récords de seguidores y likes en la red social. Además, han compartido fotos y videos de su día a día para que el ARMY no los extrañe. Sin embargo, J-Hope se disculpó por su última publicación.

J-Hope se disculpa con sus compañeros de BTS

Este viernes, J-Hope compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, el idol de BTS ha sido muy cuidadoso con sus publicaciones, pues mantiene una paleta de colores que le da un toque artístico a su perfil. Sin embargo, ofreció disculpas por su último post.

J-Hope compartió algunas fotos instantáneas de BTS detrás de escena durante sus conciertos "Permission to Dance On Stage", pero ninguna de las imágenes incluía a V y a Suga, por lo que escribió un comentario para disculparse con sus compañeros por no haberlos incluido.

Debajo de la imagen y en las redes sociales, ARMY agradeció su buen gesto y elogiaron su sentido de la amistad, pues siempre tiene en cuenta a sus seis compañeros y es quien más apoya el llamado OT7, una forma de decir que todo el grupo es tu favorito. Las publicaciones de J-Hope alcanzan entre los 5 y 10 millones de likes, además siempre comparte polaroids de sus viajes o sus prendas de vestir.

