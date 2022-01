Mariazel impone tendencia con el color de cabello ideal para mujeres de 40

Mariazel sigue colocándose al último grito de la moda y ahora la famosa conductora ha realizado un cambio de imagen que la ha puesto bajo los reflectores por lo atractiva que luce, y no solo eso, con esta transformación impuso tendencia en redes con el look idóneo para las mujeres de 40 años y más, que desean resaltar su belleza y experimentar con los tonos para cabello más codiciados en esta temporada.

Fue gracias a una postal que Mariazel compartió este jueves en su cuenta de Instagram que sus admiradores se sorprendieron por la nueva imagen que la conductora de "Me Caigo de Risa" presumió a sus más de 3 millones de seguidores; de esta forma se consagrada no solo como una de las presentadoras de televisión más destacadas y talentosas de México, sino también de las más sofisticadas y glamurosas.

De esta manera, Mariazel Olle Casals, nombre real de la conductora, aportó a sus admiradoras una de las sugerencias más acertadas para esta temporada Otoño-Invierno; la mejor manera de lucir espectacular, rejuvenecida y atractiva, con uno de los tonos para cabello más acertados para las mujeres que ya rebasan las cuatro décadas; "Aquí no’ más estrenando mi aro de luz!!", fue el mensaje con el que acompañó la fotografía en la que presume su nueva apariencia.

¿Cuál es el tinte de cabello que eligió Mariazel?

Los más de 3 millones de seguidores de Mariazel quedaron encantados con su cambio de imagen y con el nuevo tinte de cabello con que eligió ahora; se trata de un tono que ya está marcando tendencia en esta temporada y que seguramente se consolidará como uno de los favoritos en mujeres de 40 años o más para los próximos 11 meses.

Las fans de la famosa conductora de televisión no podrían estar más de acuerdo con el más reciente cambio de look que presumió la presentadora en Instagram, ya que este tono aporta estilo, glamour y juventud a quien lo porta. Se trata del Cobre Veneciano, un pelirrojo que desde el año pasado ya se impuso como tendencia y que está alcanzando un mayor realce en este 2022.

Mariazel comenzó el año con un nuevo look, justo antes del estreno de la octava temporada de "Me Caigo de Risa"; para realizar este cambio la conductora acudió con Ziggi, uno de sus estilistas de cabecera, y así lo presumió en redes:

“Nuevo año, nuevo look. Hoy toca el cambio, me lo voy a pintar de un color que nunca antes me lo había pintado, jamás me han visto con él, a ver cómo queda”, compartió hace un par de semanas en sus redes sociales, en donde acompañó su mensaje con un video en el cual mostró el radical cambio. Su post recibió cientos de reacciones y comentarios de sus fanáticos quienes aplaudieron su elección.

El Cobre Veneciano es una mezcla de tonos y matices cálidos como el caoba, el cobrizo, el pelirrojo irlandés y el dorado, y es una de las tendencias más difundidas y vanguardistas de esta temporada. Cabe destacar, además, que la elección de los pelirrojos seguirá causando furor a lo largo de este 2022, así que estás a tiempo para lograr ese cambio de estilo que tanto has esperado realizar.

