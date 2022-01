Angélica Vale se prepara para soltar y ver crecer a sus hijos tal "Ellie" en "La Era de Hielo 6"

Angélica Vale tiene la familia que siempre soñó, un esposo que la ayuda a cumplir sus metas y dos hijos de los que está completamente enamorada, sin embargo, sabe que en algún momento de la vida, sus retoños se marcharán, pero de alguna manera los personajes que interpreta en la ficción la ayudan para ese momento.

“Mis hijos están muy chiquitos afortunadamente, pero hay que aprender a soltar. Y tratar de entender que al final ellos también vienen a ser felices y si ese sentimiento está en otra parte, pues hay que dejarlos vivir, creo que a mí me va a costar mucho trabajo, seguro”, contó la actriz.

A esta reflexión la lleva su participación en el doblaje de la cinta “La era de hielo 6”, donde da voz a “Ellie”, la mamut que tiene como hermanos a las zarigüeyas Crash y Eddie, quienes buscan independizarse de ella y la familia que ahora tienen con Manny, Diego y Sid, y aunque terminan perdidos en un mundo de dinosaurios, ella debe respetar su decisión.

En ese sentido, Vale considera que vive lo mismo con su mamá, quien a pesar de apoyarla en todos los sentidos, también le da su espacio. “Mi mamá con todo y todo, la verdad es que es muy respetuosa en mi vida, creo que por eso nos llevamos tan bien, porque tenemos una amistad bonita y respeta cada una de nuestras vidas, ella no vive en mi casa, pero cuando la necesito, aquí está para apapacharnos y apoyarme y eso es lo más hermoso, pero hay que aprender a soltar”, agregó.

La también conductora se siente tan cercana a esta historia, porque siente que la historia de Manny y Ellie ha evolucionado junto a la de ella y su esposo Otto Padrón, incluso con el nacimiento de sus hijos.

RESALTAN VALORES

En el doblaje de la cinta también participa Carlos Espejel, quien resaltó que la historia de esta saga no sólo resalta la unión familiar sino de las decisiones que toman cada miembro de la manada en beneficio de la misma.

“Dicen que ser valiente, no es que no tengas miedo, es más bien atravesar el miedo y afrontarlo y creo que este tipo de valores se plantean desde la primera película… desde la unión, a pesar de ser diferentes animales, el trabajo en equipo y ahora aprender a soltar, pero eso no significa que no ames a tu familia”, detalló.

A DETALLE

La actriz tiene un canal de YouTube en donde cocina junto a su mamá Angélica María.

La “Novia de México” se encarga de cuidar a sus nietos cuando Vale tiene que trabajar.

Esta sexta entrega se centra en las aventuras de “Buck”, una comadreja que apareció en la historia en la tercera película.

En esta historia, “Buck” aprende a pedir ayuda y a confiar en las personas, sin importar su género o edad.

Esta nueva película ya está disponible en la plataforma de Disney+.

41 créditos tiene como actriz.

10 doblajes ha hecho en cintas animadas.

MAAZ