Querida actriz del Cine de Oro fue suegra de Aleida Núñez

En la última semana Aleida Núñez ha llamado la atención de la prensa debido a que inició una relación con el millonario petrolero Bubba Saulsbury con el que tuvo unas vacaciones en Dubái. Sin embargo, esta no es la primera vez que la actriz se coloca en la polémica, pues hace casi 20 años comenzó a salir con el hijo de una querida actriz del Cine de Oro.

La también modelo comenzó su carrera en el espectáculo después de participar en el certamen Nuestra Belleza Guanajuato de 1994, e integrarse como conductora a diferentes programas como 'Vida TV' y 'Viva la mañana', así como algunas telenovelas como 'Entre el amor y el odio', 'Las vías del amor' y actualmente en 'Corazón Guerrero'.

En 2002, cuando empezaba a despegar en la industria del entretenimiento, la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, comenzó a salir con el galán de telenovelas Juan Ferrara, hijo de la diva del cine Ofelia Guilmáin. La relación causó mucha polémica, ya que mientras él tenía 57 años, ella sólo contaba con 25.

Así fue la relación entre Aleida Núñez y Juan Ferrara

Durante su participación en 'El Minuto que cambió mi destino', la conductora contó detalles sobre su relación con el actor. Reveló que se enamoró del protagonista de 'El lugar que yo robé' porque era un hombre inteligente y que además la trataba como una reina, pues la invitaba a los mejores lugares.

"Desde que lo conocí jamás pensé ser su novia pero es que para empezar, platicar con él era pura poesía, entonces cuando yo platicaba con él, me seducía. Aparte me invitaba unas cenas deliciosas, me llevaba a los mejores lugares, me trató siempre como una reina", dijo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

A pesar de todas las críticas, Aleida Núñez y el hijo de Ofelia Guilmáin continuaron su romance por dos años hasta que decidieron separarse debido a que la modelo quería formar una familia, pero el galán de la pantalla chica ya no deseaba tener más descendencia, pues era padre de los actores Juan Carlos y Mauricio Bonet.

Ofelia Guilmáin fue suegra de Aleida Núñez

Juan Ferrara es hijo de la primera actriz Ofelia Guilmáin y Lucilo Gutiérrez, quienes tuvieron a Esther y Lucía Guilmáin, esta última falleció a los 83 años el pasado 15 de febrero del 2021. La familia ha estado presente desde hace varios años en el mundo del espectáculo, pues la diva del Cine de Oro viajó desde España para triunfar en la pantalla grande.

La actriz nació en Madrid, España el 17 de noviembre de 1921, sin embargo, tuvo que refugiarse en México en 1939, después de que su hermano Pedro fuera victima de homicidio y su hermana Esther fuera torturada, violada y asesinada durante la Guerra Civil de aquel país.

Ofelia Guilmáin participó en las películas 'Nazarín', 'El hombre y el monstruo', 'El ángel exterminador', 'El escapulario', 'Flor marchita', 'Sor ye-yé', por mencionar algunas, además de que también hizo algunos trabajos en televisión, los más destacados 'Agujetas de color de rosa', 'Valentina' y 'Días sin luna'. La diva murió 14 de enero de 2005 a los 83 años de edad.

Ofelia Guilmáin comenzó una Dinastía en el espectáculo Foto: INAH

