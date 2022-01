El rapero Alemán impulsa talento en México y sigue consejos de Snoop Dogg

Tras trabajar con Snoop Dogg en el tema “Mi tío Snoop”, el mexicano Alemán se concentra en hacer crecer la industria del rap en México apoyando a las nuevas generaciones, tal como le aconsejó el rapero estadounidense.

“Me contó que ve la actual escena mexicana, igual a la que había en Estados Unidos cuando él inició junto a Dr. Dre y algunos otros artistas, pero era un círculo pequeño que ellos fueron empujando, por eso me dijo que la única manera de hacer crecer la industria es impulsando a los cantantes emergentes y eso hago”, afirmó.

Sabe que esto es una gran responsabilidad, pero quiere que el mercado crezca, no sólo en México, sino en latinoamérica, porque si una cosa tiene clara es que talento hay. Entre los artistas que respalda está Akasha, quien este año debutó con el sencillo “Lick”; también a un grupo de chicos de Ensenada que preparan cosas interesantes.

Sin embargo, Alemán considera que no sólo es apoyar a los nuevos talentos, sino también que los artistas ya posicionados hagan videos de calidad: “Es decir valgo esto, por eso mi producción es de tanto. El primer dinero que gané lo usé en mis videos y así seguiré, porque hay que lucirlo, y voy a morir y eso va a perdurar por los siguientes años y cuando alguien los encuentre quiero que vean que hacíamos cosas de calidad”.

RAP DE CULTO

“Mi tío Snoop” forma parte de su disco “Huracán”, el cual también cuenta con las colaboraciones de Cypress Hill y Rels B, por mencionar algunas. Le llevó dos años componer los temas, porque quería hacer letras que reflejaran el momento que ahora vive, porque es una realidad que los contextos cambian y el rap ya no sólo habla de lo que pasa en la calle.

“‘G500’ es un tema que busca aplastar la discriminación y el racismo que hay en México, y no la hubiera escrito si no fuera algo que vivo todos los días cuando llego a un Penthouse y la gente me mira feo por estar tatuado o ser moreno, preguntándose que hago aquí, pero no por tener tatuajes o vestir ropa holgada estás ligado al narco o robas, hago hip hop y por eso estoy aquí”, afirmó.

De este álbum también sobresalen las canciones “Graves daños” y “Tocando tierra”, sencillos que en sus videos cuentan con la participación de la periodista Lolita Ayala, con la que jamás imaginó que trabajaría y le sorprendió que aceptara trabajar con él, especialmente por las letras que escribe, pero la conductora aceptó de inmediato. “Me siento orgulloso de que ella estuviera, crecí viéndola en la televisión”, recordó.

A DETALLE

Rels B, Junior H y Santa Fe Klan también participan en este álbum.

En su semana de lanzamiento, el álbum alcanzó el #6 en Top de Álbumes Debut en Spotify.

Alemán se posicionó en el #11 puesto del Top de Artistas Semanal en México cuando salió el disco.

El video oficial de “Tocando Tierra” se posicionó en el #1 de tendencias en YouTube.

22 canciones tiene “Huracán”.

2015 lanzó su primer disco “Pase de abordar”.

MAAZ