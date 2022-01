Ludwika Paleta rompe la red con atrevida FOTO mostrando el abdomen

Ludwika Paleta es considerada por muchos como una de las actrices más hermosas, talentosas y profesionales del mundo del espectáculo en México, país en donde se instaló siendo muy pequeña y desde el cual debutó en televisión cuando tenía tan solo 8 años de edad. Hoy, tras 35 años de trayectoria artística, la actriz de origen polaco brilla en cada proyecto en donde se implique.

Su carrera artística la ha llevado no solo a trabajar como actriz de telenovelas, sino también a brillar en películas y series de televisión, pero más allá de sus grandes proyectos, la polaca cautivó a todo el país gracias a sus increíbles ojos azules, su inigualable belleza e increíble figura, la cual presume con frecuencia en sus redes sociales, para satisfacción de sus millones de admiradores.

La actriz se ha unido a aquellas mujeres que defienden la belleza natural y ahora abandera esta causa y comparte mensajes en donde impulsa a más jóvenes a amarse y quererse tal cual son y a sentirse orgullosas de cada arruga o estría que puedan llegar a tener. Ludwika Paleta también demuestra que se puede envejecer de manera digna, y con ello demuestra seguridad, confianza y empoderamiento, más allá de los estándares de belleza impuestos por la sociedad.

Ludwika Paleta enamora a sus fans al despertar

Tan solo unas horas después de haber encendido el Instagram al compartir una postal en donde Ludwika Paleta aparece radiante al despertar, este sábado la actriz volvió a enamorar a sus 3.5 millones de seguidores en esta red social al publicar una sensual fotografía en donde aparece cambiándose de blusa, en el entorno íntimo de su habitación.

En la imagen, la polaca presume su ejercitado abdomen y su silueta de infarto; "Pues... buenos días. Sábado. Pa’donde?", fue el texto con el que la actriz acompañó la sorprendente postal. Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en llegar y cientos de seguidores comentaron la publicación, en la cual halagaron a Ludwika Paleta y le compartieron mensajes de afecto.

"Ludwika!!! Goshhhhhhhhhhh", "Sólo de verte, yo ya me fuí al cielo", "Perfecta", "Sensual" y "Contigo para donde tú quieras", han sido solo algunos de los mensajes que sus fanáticos publicaron en el post, el cual ya casi alcanza los 30 mil "me gusta". En la imagen, Ludwika aparece únicamente portando una pijama blanca de encaje, la cual deja ver que la actriz no porta sostén.

La protagonista de “Madre solo hay dos” posó para esta foto desde su cama, por lo que quiso compartir con sus admiradores uno de sus momentos más íntimos del día; justo cuando se despierta. No cabe duda que a sus 43 años la polaca demuestra tener una silueta perfecta y un abdomen de infarto, además que dejó ver su cutis impecable, con lo que enamoró aún más a sus fanáticos.

