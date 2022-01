¿Fraude en Exatlón? Ex participante revela que el romance entre Tanya y Ramiro era FALSO

Tremendo escándalo ha surgido en "Exatlón México" tras las recientes revelaciones que el recién expulsado del reality realizó durante una reciente entrevista que sostuvo con el conductor de "Venga la Alegría", Ricardo Casares. En el encuentro, transmitido en un live de YouTube, el atleta aseguró que el romance que presuntamente mantienen Tanya Núñez con Ramiro Garza es un fraude y que solo lo hacen para darle un mayor impulso al reality de TV Azteca.

Cuestionado por Ricardo Casares acerca de cómo veía a la nueva pareja que surgió en "Exatlón México", a solo unos días que el programa llegue a su final, Antonio González respondió que no cree que esta relación sea verdadera y sugirió que, en su opinión, se trata de un fraude, el cual persigue objetivos meramente comerciales y con el objetivo de impactar en la audiencia.

En un segmento de la grabación González le pregunta a Ricardo si "¿están enamorados o será por reality?, a lo que el conductor de "VLA" responde: "No, yo siento que hay amor, ¿no?". Momento en el que el atleta le señala; "Yo por eso pregunté, ¡eh!." Ante esta respuesta el presentador le indica: "No, tú di, tú estuviste ahí," momento en que Antonio sorprende a todos con lo que piensa al respecto, algo que nadie esperaba escuchar.

"Yo siento que están por reality": Antonio González

Antonio González aseguró en su encuentro con Ricardo Casares que el cree que Tanya Núñez realmente si se encuentra encariñada con su compañero de equipo, sin embargo, "tiene miedo que Ramiro lo haga por el reality. Yo siento que va más por el reality. Ante esta inesperada respuesta, Casares le cuestiona. "A ver, yo te voy a preguntar, ¿no estás ardidón? ¿no es de ardido tu comentario?

Enseguida Antonio respondió que no: "No, de verdad. Ahí te va. Ramiro, me cae muy bien, yo platicaba con él. En competencia sí es como que ¡Ah!." Ante esta respuesta el silencio permeó el ambiente, ya que hasta ahora no se había conocido una pareja al interior de la competencia, lo que ha llamado la atención de los espectadores, ya que el presunto romance entre Tanya y Ramiro vino a darle un poco de aire fresco a un reality que se ha extendido ya por muchos meses.

Fue tan solo el pasado miércoles 12 de enero cuando los compañeros de equipo azul Ramiro Garza y Tanya Núñez se dieron el primer beso mientras se encontraban acompañados de sus compañeros David Juárez "La Bestia", Koke Guerrero, Mariana Khalil y Marysol Cortés, quienes fueron testigos del inicio del presunto romance a solo unos días que concluya esta temporada de "Exatlón México".

Sin embargo fue hasta el sábado pasado en que finalmente se confirmó que están saliendo, luego que se diera a conocer una conversación que tuvo Ximena Duggan con Ramiro y David Juárez, en donde la atleta le revela que Ramiro ya le había confesado lo que sentía por Tanya. Motivo por el cual se animó también a decirle que esos mismos sentimientos los tenía su compañera de equipo hacia él.

SIGUE LEYENDO:

Romance en Exatlón México: Confirman NUEVA PAREJA en Conquistadores con gran BESO

¡El amor está en EXATLÓN! Tania y Ramiro se dan su PRIMER BESO frente a sus compañeros | VIDEO

Exatlón México: Guardianes y Conquistadores podrían perder a estas atletas