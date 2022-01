Así respondió Anette Cuburu a Mara Patricia por la polémica de Vicente Fernández: “Nunca quedan contentos con nada” | VIDEO

En entrevista difundida por las redes sociales de la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, la conductora de Venga la Alegría, Anette Cuburu, respondió a la polémica por sus comentarios dichos durante una transmisión en vivo luego del deceso del cantante Vicente Fernández ocurrido el pasado 12 de diciembre y señaló que los medios y la gente “nunca quedan contentos con nada”.

Cuburu respondió sobre la polémica surgida a raíz de la muerte del Charro de Huentitán, en la que Anette fue muy criticada por hacer un comentario polémico por la relación cercana que mantiene Mara Patricia Castañeda con la familia Fernández, lo que en su punto de vista habría sido fundamental para que la periodista de Televisa se ‘colara’ dentro del rancho Los Tres Potrillos, junto a Vicente Fernández Jr. dejando a todos los demás medios (incluida Flor Rubio de Venga la Alegría), fuera de la propiedad y con ello ganarles la exclusiva.

El comentario que hizo la conductora de Venga la Alegría y que encendió las pasiones fue el siguiente:

Dicho comentario además de la expresión en el rostro fue muy visible entre usuarios en redes sociales y desde luego seguidores y compañeros de Mara Patricia, quien de acuerdo con la última entrevista celebrada y difundida este viernes 21 de enero, no se enteró de eso hasta algunos días después.

Anette Cuburu desde entonces no había respondido a la polémica, pero Mara Patricia decidió entrevistarla de nuevo en sus redes sociales a través de un video en su espacio y esto es lo que dijo:

“Cuando Flor se hace a un lado, la cámara nuestra en primer plano –cuando uno está narrando algo, tiene…yo por respeto a la gente, tienes que narrar lo que está viendo la gente-, yo no puedo verte a ti que él te abre la reja (Vicente Fernández Jr.) y te deja pasar para que tú lo entrevistes y yo no narrarlo, pero tampoco puedo echarle porras a una empresa que no es la mía (Televisa), tengo que narrarlo siendo muy objetiva”, dijo Cuburu y prosiguió. “Entonces yo dije: bueno, a Mara la están dejando pasar porque acordémonos que es exesposa de Vicente Fernández Jr. que creo que es un dato que algún despistado no sabrá y hay que recordárselos, ella está entrando por esa puerta porque es parte de la familia, ya los demás tendrán que entrar por la otra puerta como él (Vicente) lo acaba de decir”

Anette señaló que no vio la maldad por ningún lado respecto a ese comentario (aunque sus palabras textuales fueron otras) ni la falta de respeto, nada de lo que la gente empezó a decir sobre su persona y tachándola de “envidiosa”, “ya quisieras tener la trayectoria de Mara”, “eres una grosera”, “tú nunca vas a ser ella”.

Y finalizó diciendo que ella es una persona “súper humilde”, “súper sencilla” y nunca se olvida de dónde viene y cuando se equivoca pide disculpas, sin embargo, señaló que en este caso no encontró razón alguna para pedir disculpas y reveló que le mandó un mensaje personal a Mara Patricia para aclarar este asunto.

“A mí me pagan por conducir y por narrar lo que está sucediendo, yo desde muy chica te admiro, y aprendo de ti y nunca te faltaría al respecto porque no tengo ninguna necesidad de brillar opacando a otros”.

En respuesta Mara Patricia indicó lo que sucedió esa mañana en el rancho de Don Vicente, dijo que Vicente Fernández Jr. dio la instrucción de que la dejarán pasar en un afán de defenderla, ya que notó cuando la golpearon en el pecho (sin intención) para ganar la entrevista, sin embargo, Mara también indicó que la familia no tiene ningún compromiso con ella y no habría razón para darle privilegios por encima de otros compañeros y por el lado del comentario de Cuburu, expresó que no sintió una falta de respeto a su persona e incluso se sintió sorprendida por los insultos que Anette recibió, con lo que dio por terminado este asunto.

