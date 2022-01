Esta es la millonaria fortuna de Nick Jonas y Priyanka Chopra ¡Dejarán mucho dinero a su heredero!

Fue en el año 2018 cuando Nick Jonas y Priyanka Chopra contrajeron matrimonio. Desde entonces, no han hecho más que ser felices y, acorde al crecimiento sostenido de sus carreras profesionales, incrementar el dinero en sus cuentas bancarias.

Esto no sería posible si no fueran cada uno muy exitosos en su labores. Ella como actriz de cine y él como músico. Y, para que esto tenga mayor sentido, de nada serviría tener tantos millones de dólares si no tuvieran con quién compartirlo o a quién heredarlo.

Esto último lo han resuelto ya, puesto que este mismo viernes 21 de enero, Priyanka Chopra confirmó a través de sus redes sociales que ella y Nick se han convertido en padres, todo gracias a una madre sustituta. Así que, lo dicho, tienen una millonaria fortuna y un bebé para heredarla. Con esto, parece que aclaran los rumores de una posible separación.

Nick y Priyanka, carreras exitosas

Con menos de 4 años como esposos y una vida que les sonríe, Nick Jonas y Priyanka Chopra la están pasando muy bien. Él sigue siendo un músico destacado y ella crece en su carrera cinematográfica.

Como bien sabemos, Nick comenzó a amasar su fortuna desde la época en que tocaba y cantaba en The Jonas Brothers. Luego de giras, millones de discos vendidos y más, emprendió el camino solo para grabar tres discos de estudio y participar en las cintas 'A Mitad del Camino' y 'Jumanji: Bienvenido a la Jungla'. No olvides también su etapa como coach de La Voz.

En el caso de Priyanka Chopra, arrancó su carrera en el cine de Bollywood y tuvo éxito con el programa Quantico. Tras esto, Nick la conquistó en muy poco tiempo, le propuso matrimonio y se casaron 4 meses después en la India.

Matrimonio millonario

Con este tiempo, su fortuna no ha hecho más que crecer. En el 2018, la pareja contaba con cerca de 30 millones de dólares, nada mal para comenzar. Pero, al paso de los año, su cuenta bancaria no ha hecho más que incrementarse al grado que los reportes indican que hoy en día, Nick y Priyanka, cuentan con un patrimonio neto combinado de 100 millones de dólares.

En el caso de Nick, logró 50 millones de dólares con sus canciones, los derechos de éstas y su etapa en The Jonas Brothers. Para Priyanka, el camino del dinero fue gracias a los millones que ganaba en cada película de Bollywood, así como los patrocinios con marcas como Pantene, Nirav Modi y Lyf Mobile.

Entre sus bienes más destacados, se encuentran una mansión de 6.5 mdd en Beverly Hills, propiedad de Jonas. De igual forma, otra mansión de 20 mdd en Encino, California, que es propiedad de ambos. Ella cuenta hasta 9 propiedades en la India, así como un departamento en Manhattan.

¡Anuncian la llegada de su bebé!

Para rematar y como la sorpresa más grande de los días recientes, luego de rumores de una posible separación, Priyanka confirmó que ella y Nick Jonas se convirtieron en padres. Así fue la explicación que dio en su cuenta oficial de instagram @priyankachopra .

"Estamos encantados de confirmar que hemos dado la bienvenida a un bebé a través de una madre sustituta. Pedimos respetuosamente privacidad durante este tiempo especial mientras nos enfocamos en nuestra familia. Muchas gracias", precisó el breve comunicado.

