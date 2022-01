Sugey Ábrego revela por qué intentó quitarse la vida: VIDEO

Sugey Abrego intentó suicidarse hace tres años, luego de sufrir un cuadro de depresión. Así lo reveló la propia actriz en un video que subió a su cuenta de Instagram, el cual era una denuncia contra una aerolínea, la cual no le permitió abordar un avión con su animal de compañía, el cual le ayuda a afrontar la ansiedad que de vez en cuando padece.

En el clip se vio a Sugey llorando, pues aseguró que fue discriminada, pese a ello, no dejó pasar la oportunidad de compartir lo ocurrido. “Sabes qué, Aeroméxico, no se vale discriminar a tu propia gente, no se vale”, expresó Sugey Ábrego. “Pocas personas saben que es un perro de asistencia porque sufro de ansiedad y sufrí depresión”, reveló la actriz de 43 años.

Sugey ya no quería vivir

Luego de eso, fue cuando Ábrego confesó que trató de quitarse la vida. “La depresión es una enfermedad que puede ser mortal”, relató. Agregó que quiso lanzarse de un acuerdo de piso, pero una trabajadora suya se lo impidió. “Hace tres años, cuando sufría depresión, estuve en la cornisa de mi casa, cuarto piso, a punto de aventarme”, señaló.

Aclaró que se sometió a terapia y recibió un tratamiento médico para salir adelante por más de un año, sin embargo no abundó en los detalles sobre qué la llevó a sentirse tan mal. En la actualidad tiene una buena salud mental y sigue atendiéndose con un profesional. “He estado trabajando mucho en terapias, medito y algo que me ayudó a dejar las medicinas fue mi perro de apoyo emocional”, puntualizó.

Sugey tiene su plataforma para adultos

La también conductora abrió una página para vender contenido sólo para adultos y también contó que le ofrecieron 250 mil pesos por pasar una noche con ella en una cita, lo cual afirmó le parece que sería prostitución, por lo cual se negó. Sugey informó que la suscripción a su página tiene un costo de 15 dólares por mes, y dejó claro que no se trata de una plataforma de servicios sexuales.

