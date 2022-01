Ofelia Cano denuncia haber sido ESTAFADA por su ex pareja; le robó más de 7 millones de pesos

La mañana de este jueves 20 de enero en el programa Hoy estuvo como invitada la actriz Ofelia Cano, quien en esta ocasión no estuvo para promocionar alguno de sus proyectos, sino para hacer público el caso legal por el que atraviesa por estos momentos.

Y es que la actriz de telenovelas reveló que fue estafada por su ex pareja sentimental con quien tuvo una relación por poco más de 9 años, la cual mantuvo en secreto ya que el hombre es casado.

¿Cómo la estafaron?

La actriz visiblemente afectada y cansada de la situación reveló que la estafa de quien fuera su pareja sentimental la llevó a permanecer un año en depresión, además aseguró que le duele mucho que sus hijos también hayan caído en el engaño de Raúl Alvarado Madrigal.

Todo sucedió cuando hace cuatro años, la actriz Ofelia Cano tuvo que vender su casa, por la que recibió la cantidad de un poco más de siete millones de pesos, dinero que su entonces pareja sentimental le pidió para hacer un negocio en el que prometía tener grandes ganancias.

Foto: Instagram

Debido a la relación, cariño y confianza que le tenía Cano a Raúl Alvarado, no temió en entregarle el dinero de su patrimonio para hacerlo crecer, y aunque hubo un contrato de por medio y éste sujeto sí pagó los dos primeros años, luego de este tiempo desapareció y bloqueo contacto alguno con la actriz.

Debido a la negativa de Raúl Alvarado Madrigal de cumplir con lo acordado, la actriz Ofelia Cano se vio obligada a buscar a la esposa de quien fuera su pareja sentimental, pero tampoco obtuvo respuesta, así que decidió buscar a sus amigos y demás familiares para que la ayudaran a contactarlo; y así fueron los últimos 4 años.

Emprende acciones legales

Tras no obtener ninguna respuesta ni tampoco el pago del préstamo que Cano hizo a Raúl Alvarado Madrigal, decidió emprender acciones legales en contra de su ex pareja sentimental para así, obligarlo a cumplir con los pagos, de lo contrario deberá ir a prisión.

Expertos en la materia asesoraron a Ofelia Cano y aseguraron que lo que Raúl Alvarado Madrigal hizo es considerado un delito federal; por otra parte, la actriz asegura que no tenía la intención de hacer esto ante la ley pues no quiere ver en la cárcel a su expareja, pero ahora ya no tiene ningún tipo de consideración con el hombre que la estafó y engañó.

