¿Diego Boneta y Renata Notni se casan? El actor revela la verdad

Diego Boneta reapareció después de que una revista de espectáculos asegurara que se comprometió con la actriz Renata Notni, con quien inició una relación a penas hace un año. Ante la noticia, el galán de televisión no pudo evitar las preguntas de la prensa y reveló la verdad de su supuesta boda.

El protagonista de 'Luis Miguel, la serie' y la actriz de 'La Venganza de las Juanas' formalizaron su noviazgo hace a penas un año, por lo que para celebrar dicha fecha realizaron un romántico viaje a Nueva York, en donde según la revista TV Notas, el también cantante le entregó un anillo de compromiso a Notni.

Diego Boneta habla de su supuesto compromiso con Renata Notni

Al llegar a la Ciudad de México, Boneta fue asediado por los reporteros de espectáculos que lo esperaban en el aeropuerto. El actor y cantante no pudo evitar los cuestionamientos y aseguró que está muy enamorado y disfrutando de lo que vive al lado de la estrella de 'El Dragón', sin embargo descartó que tengan planes de casarse.

Diego Boneta y Renata Notni cumplieron un año de novios Foto: Instagram

"No, a ver, lo único que les puedo decir es que en este momento estoy muy contento pero no crean todo lo que leen en los medios, vi eso y me ataque de la risa", confesó Diego, quien agregó que compró la publicación para leer que es lo que se decía. "Para los dos fue muy chistoso, al final de cuentas no crean todo", agregó.

El actor de 31 años no descartó que llegar un día al altar con su actual pareja, no obstante, dijo que ahora tanto él como Renata están enfocados en lo que están viviendo ahora, tanto en lo personal como en lo profesional.

"Yo estoy enfocado en este momento y ya después veremos que es lo que viene, estoy feliz, eso es todo. (....) Estoy muy feliz, enamorado", declaró y agregó que si en algún momento hace una propuesta de matrimonio dará a conocer la noticia a sus fans y a los medios de comunicación.

SIGUE LEYENDO:

Diego Boneta lanza su propio tequila, ¿se inspiró en Luis Miguel?