Irina Baeva toma importante decisión que cambiará su vida, ¿confirma boda con Giovanni Medina?

En medio de los rumores que apuntan a un romance con Giovanni Medina, la actriz Irina Baeva hizo un importante anunció en sus redes sociales. El breve mensaje publicado a través de sus historias en Instagram generó gran expectativa entre sus seguidores, pero fue minutos más tardes que reveló que se trataba de una decisión que cambiará su vida y que está relacionado con el gran cariño que tiene por México pese a la polémica que la ha rodeado.

Tras el escándalo por su relación y ruptura con Gabriel Soto, la actriz rusa se encuentra de nuevo en el ojo del huracán luego de que surgieran sospechas de que sostiene una relación con Giovanni Medina, quien también ha sido relacionado sentimentalmente con Geraldine Bazán, exesposa de Soto. Y es que más de una vez el empresario ha sido captado con la también modelo de viaje o con una actitud romántica.

“En unos minutos les voy a compartir una de las decisiones más importantes de mi vida, aquí, en mis redes sociales. Muchas gracias. Los quiero”, escribió la actriz rusa a través de sus historias en Instagram para después compartir un clip en el que se le ve en medio de algunos de los sitios más destacados de la Ciudad de México mientras expresa el gran cariño que tiene por el país.

View this post on Instagram

“Porque me abrazaste porque me has dado lo mejor ti, por tu gente, porque te quiero, por eso hoy he decidido ser parte de México. Hoy he decidido realizar trámites necesarios para ser mexicana. Muchas gracias”, así anunció Irina Baeva que presentará los documentos necesarios para solicitar la nacionalidad mexicana.