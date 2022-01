Jacky Bracamontes da cátedra de estilo con total look black de transparencias

La actriz y conductora Jaqueline "Jacky" Bracamontes es una de las mujeres más bellas del medio del espectáculo, lo que confirmó con su más reciente publicación en redes sociales, dando cátedra de estilo al lucir un elegante total look black de transparencias.

La originaria de Guadalajara, Jalisco, comenzó su carrera en los medios luego de ser la ganadora del concurso Nuestra Belleza México en el año 2000 y también participar en Miss Universo 2001. La tapatía, lleva más de 20 años de carrera siendo una de las favoritas en telenovelas y como conductora.

Bracamontes, que cumplió 42 años el pasado mes de diciembre y es madre de cinco hijas, se ha ganado el cariño del público con programas como "La voz... México", "Netas Divinas" y el reality "Así se baila" de Telemundo, su proyecto más reciente y en el conquistó con sus atuendos.

Jacky Bracamontes enamora en look de transparencias

En sus cuentas de Facebook e Instagram, Jacky compartió con sus millones de seguidores una serie de fotografías en las que presume un elegante look con el que ha robado miles de miradas, pues sin duda causó impacto al lucirse como fashionista con mucha sofisticación.

Jacky se lució con mucho estilo en redes. Foto: Especial

La serie de instantáneas las acompañó con la siguiente frase: “Never be so polite, you forget your power, never wield such power, you forget to be polite” (Nunca seas tan cortés, que olvides tu poder, nunca ejerzas tal poder, que olvides ser cortés", parte de la letra de la canción "Marjorie" de la cantante estadounidense Taylor Swift, a la que etiquetó en su publicación.

En la primer imagen se puede ver a la conductora y actriz luciendo muy chic con un peinado de cabello recogido estilo messy, y maquillaje natural en el que destacaron su mirada con delineador negro. También lució elegantes accesorios, portando joyería en tono verde.

En otra de las fotografías, que fueron tomadas por el artistas de la lente Uriel Santana, se ve a Bracamontes vestir una blusa negra en tela transparente con cuello alto, la cual combinó con un pantalón de vestir ajustado a la cintura y zapatillas de estilo pulsera en tono blanco con pedrería, demostrando una vez más que es una de las famosas con más gusto por la moda.

Confirma su belleza con elegante atuendo. Foto: Especial

