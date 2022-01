"Se me deshicieron los huesos": Rocío Banquells relata la PEOR etapa de su vida

Rocío Banquells recordó cuando su salud le "jugó chueco", razón por la que no sólo perdió peso, sino también se le "deshicieron los huesos", uno de los motivos por los que se vio obligada a usar silla de ruedas y a someterse a una cirugía para recibir una prótesis de cadera.

La cantante reveló los detalles de su delicado estado de salud en el programa especial de Ventaneando por el fin de año, donde explicó que tras una gira por Zacatecas le dio pulmonía; sin embargo, cuando se le trató la enfermedad, descubrió que era alérgica al medicamento. "Resulta que yo era alérgica o intolerante a la cortisona", explicó Banquells.

"(Eso) fue lo que me provocó a mí que se me deshicieran mis huesos de la cadera, entonces yo soy la mujer biónica. Gracias a Dios traigo prótesis de cadera de cobalto y titanio", dijo.

De acuerdo con la también diputada del PRD, afortunadamente no perdió la capacidad de caminar, pero debido al fuerte dolor "que yo misma me tuve que sentar en una silla de ruedas. Estuve dos años hasta que por fin me pude operar", indicó. Sin embargo, la recuperación vendría más tarde, razón por la que en 1982 se vio obligada a retirarse del mundo del entretenimiento.

Kristal Silva: con estos increíbles looks recibió el 2022 en París | FOTOS

"Eres como un bebé": Rocío Banquells habla sobre su recuperación

Tras recordar su difícil estado de salud, la famosa reveló lo duro que fue el proceso de recuperación, ya que para ella fue como si fuera un bebé que empieza de cero a querer caminar.

"Fue muy interesante porque tienes, ya conscientemente, que volver a empezar como si fueras un bebé que tiene que aprender a caminar; me decía la terapeuta 'mueve el dedo gordo' y yo no tenía conexión de mi cabeza con mis pies", detalló.

A pesar de las adversidades, la hermana de Sylvia Pasquel agregó que en ese entonces amó su silla de ruedas ya aprendió mucho de ella. "Me enseñó muchas cosas. Tuve una perspectiva de vida tan distinta, por eso yo peleo mucho por la gente con capacidades diferentes, porque yo fu una de ellas y mi reto era levantarme de esa silla", dijo.

Sin embargo, no fue a lo único a lo que se enfrentó Rocío Banquell en los ochentas, pues aseguró que como parte del proceso se hizo vegetariana, "primero por mi salud, luego ya por convicción", asimismo, los médicos le afirmaron que no podría tener hijos "y dije cómo de que no. En silla de ruedas, pero con mi hijo", Rodrigo, fruto de su segundo matrimonio con el empresario Jorge Berlanga.

SIGUE LEYENDO

Esta guapa cantante fue igual de grande que Flor Silvestre, pero quedó en el olvido

¿Memo Ríos padece Alzheimer? El famoso comediante aclara la verdad

Entre Versace y caballos de raza: Ángela Aguilar y sus lujosos gustos | FOTOS