Sylvia Pasquel se PELEA por los TERRENOS, ¿lanza indirecta a los Guzmán? | VIDEO

La Dinastia Pinal vuelve a estar en el ojo del huracán por un reciente video que publicó Sylvia Pasquel en el que se "pelea" por los terrenos de la familia, hecho que fue tomado con humor por sus seguidores, aunque muchos se preguntan si la declaración de la famosa es una indirecta para los Guzmán.

A través de su cuenta de Twitter, Pasquel compartió un video en el que realizó una parodia sobre una de las peleas familiares más comunes en México: los terrenos. Y es que esta broma se ha popularizado en redes sociales, pues aseguran que la disputa por ver quién se queda con la herencia incrementa los fines de año, ya que celebraciones como Navidad y Año Nuevo reúnen a todos los parientes.

Por lo que la hija mayor de Silvia Pinal no dudó en unirse a esta tendencia de redes sociales y grabar su propia versión de la pelea; sin embargo, algunos de sus fanáticos pusieron en duda que se trate de una imitación y destacaron que podría ser una indirecta para Alejandra y Luis Enrique Guzmán, los hijos de la actriz con el cantante Enrique Guzmán.

¿Amante de las cirugías? Frida Sofía y su radical cambio en plena crisis de salud de su abuela, Silvia Pinal

Y es que la excelente actuación que caracteriza a Sylvia resultó muy creíble, ya que en un tono furioso se dirigió a la cámara para reclamar: "Ni me hagas hablar porque cuando vendieron el terreno ese de Campeche... ¿no te acuerdas? Lo vendieron y no me tocó nada, ni un centavo".

Acto seguido, insistió que el supuesto terreno "de su mamá" fue vendido "sin avisarle". Asimismo, en su falsa pelea agregó "acuérdate, no te hagas", al tiempo en el que se lleva un cigarro a la boca.

¿Es indirecta para los Guzmán?

A pesar de que el video generó opiniones divididas entre los que piden que no se hable de la herencia cuando Doña Silvia Pinal sigue viva y recuperándose de COVID-19 y de una infección en las vías urinarias, otros más tomaron el video como lo que es, una parodia.

Incluso, la actriz dejó ver que no hay polémica de por medio, pues etiquetó al comediante Paco de Miguel, quien saltó a la fama tras recrear situaciones del día a día, por lo que ha inventado diversos personajes como maestras, mamás y vendedoras, hecho que también lo hizo objeto de críticas por "realizar contenido misógino".

Hasta el momento los miembros de la Dinastía Pinal no se han posicionado sobre este video, quienes muy probablemente también reaccionen de forma positiva. Quien no dudó en dejar un comentario fue Rocío Banquells, cantante y diputada, quien además es media hermana de Sylvia Pasquel. "Hermana, no puedo contigo", escribió con emojis de risa.

Asimismo, Michelle Salas, quien fue testigo del detrás de cámaras del momento, dejó un comentario aplaudiendo la actuación; hace un par de días la hija de Luis Miguel subió a sus historias a su abuela preparando su video y escribió: "Cuando vives con actrices".

