¡Bellísima! Paola Rojas recibe el 2022 en bikini desde la playa: FOTOS

La querida periodista y conductora de “Netas Divinas”, Paola Rojas, sorprendió a sus miles de seguidores en redes sociales al mostrarse como pocas veces lo hace pues dejó ver que recibió el 2022 en bikini desde la playa y con muy buena compañía por lo que la también locutora provocó más de un suspiro y demostró que en este año que acaba de iniciar seguirá cosechando éxitos tanto en su vida personal como profesional.

Para empezar, Paola Rojas compartió en su perfil de Instagram varias fotografías de algunos de los momentos más importantes que vivió en el 2021 entre ellos, algunas coberturas para su noticiero “Al Aire”, una imagen más correspondió a su participación en “Netas Divinas” y algunas otras más de sus tiempos de relajación y meditación en algunos de sus viajes.

Posteriormente, Paola Rojas compartió una fotografía con la que mostró que recibió el 2022 con muy buena compañía, además, presumió su espectacular figura pues se dejó ver en bikini desde una playa acompañada de sus hijos, Leonardo y Paulo, quienes son producto de la relación de la periodista con el ex futbolista, Luis Roberto Alves “Zague”.

Aparentemente, Paola Rojas publicó su fotografía en baja resolución de forma intencional pues siempre ha sido muy cuidadosa de no enseñar de más en sus redes sociales, no obstante, buscó resaltar el feliz momento que protagonizó junto a sus mellizos, quienes en 2022 cumplirán 11 años de edad.

Pese a que la imagen compartida por Paola Rojas no era de la mejor calidad, las reacciones entre sus seguidores a su figura no se hicieron esperar y además de desearle un gran año, sus admiradores aprovecharon para llenarla de halagos y comentarios positivos sobre su apariencia, además, en muy poco tiempo la conductora de “Netas Divinas” logró acumular cerca de 6 mil likes.

Paola Rojas cierra el año entre críticas

En los últimos meses, Paola Rojas se consolidó como una de las figuras más queridas y respetadas de la televisión en México pues además de ser de las periodistas con más credibilidad también ha logrado conquistar al público por la belleza y simpatía que derrocha en “Netas Divinas” y por si fuera poco también se ha convertido en una inspiración para el feminismo, no obstante, no ha podido mantenerse exenta de las críticas pues hace apenas unos días se convirtió en blanco de críticas por haberse dejado hipnotizar en pleno programa en vivo.

Cabe mencionar que la periodista y la terapeuta, Camila Healing, señalaron que este proceso no era una charlatanería pues era una terapia que tiene sustento científico y que tiene como fin la sanación mental y hasta física de las personas. Posteriormente, Paola Rojas se dejó hipnotizar por la especialista y durante el proceso llegó hasta las lágrimas y al finalizar la periodista se mostró muy contenta con la experiencia, sin embargo, en redes sociales salió sumamente criticada pues una gran cantidad de sus seguidores señalaron que todo se trató de una charlatanería, por lo que le pidieron no promover este tipo de actos pues le restan credibilidad como periodista, no obstante, la conductora no respondió a estos comentarios.

