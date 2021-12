Paola Rojas: así fue el CONMOVEDOR mensaje navideño de la bella conductora | VIDEO

En el último año, Paola Rojas se ha consolidado como una de las figuras más queridas y reconocidas del medio del espectáculo en México pues además de mantener informados a sus miles de televidentes a través de su noticiero “Al Aire”, también se ha convertido en una de las máximas voces del feminismo en el país gracias a sus intervenciones en “Netas Divinas” y por si fuera poco, también se ha transformado en una especie de gurú de la moda, por lo que su popularidad se ha incrementado considerablemente y a sabiendas de esto, la periodista se tomó un tiempo para enviar un mensaje navideño a sus miles de seguidores en sus redes sociales a quienes les agradeció por todo su apoyo.

Fue a través de su perfil de Instagram donde la bella conductora compartió su mensaje navideño a través de un video, el cual, inició asegurando que su trabajo le gusta porque además de informar, le permite formar parte del día a día de miles de televidentes a quienes les externo su agradecimiento por seguirla diariamente a través de todos los espacios en los que participa.

“Este trabajo me gusta porque me permite informar, porque me permite comunicar, pero también porque me permite acompañarte en los momentos importantes y Navidad es por supuesto un momento importantísimo y desde aquí quiero mandarte mi cariño, todo mi amor, mi agradecimiento, por seguirme, por verme en la tele, por escucharme en el radio, por leerle en el periódico, por estar aquí en mis redes sociales, te siento cerquita, te agradezco mucho, de verdad que esta es una comunidad que me llena el corazón, así que todo lo bueno para ti en esta Navidad, llénate de amor, llénate de salud, disfruta sonríe y vamos preparando juntos para una gran 2022”, fueron las palabras de Paola Rojas para sus seguidores.

Paola Rojas consigue cientos de halagos

Tras la publicación de Paola Rojas, las muestras de cariño de sus seguidores no se hicieron esperar y de inmediato su publicación comenzó a llenarse de agradecimientos y reconocimientos por su impecable labor, además, los halagos también se hicieron presentes y además de enaltecer su belleza, también reconocieron su personalidad tan carismática y elegante.

En otra publicación navideña, Paola Rojas compartió una fotografía en la que aparece junto a Natalia Téllez, Consuelo Duval y Daniela Magún, sus compañeras de emisión en “Netas Divinas”, sin embargo, en esta ocasión, la ex esposa de Luis Roberto Alves “Zague” únicamente escribió “Besos Navideños” por lo que sus seguidores lo tomaron como un mensaje navideño por parte de toda la producción y además de recibir halagos, también recibieron varios comentarios positivos que dejaron ver por qué “Netas Divinas” sigue teniendo tan éxito en la televisión mexicana.

