Preciosa: el minivestido de Paola Rojas que deslumbró a todos

Paola Rojas Hinojosa es periodista y la voz principal del noticiero matutino Al Aire con Paola Rojas, uno de los dos principales noticieros matutinos de la cadena Televisa México. Siempre es noticia por su talento frente a las cámaras y porque luce radiante con sus diferentes presentaciones de vestimenta.

Hace pocos días rompió el silencio al comentar que se terminó una posible relación amorosa con la que se la ligaba. Paola contó que se decepcionó de un hombre por el que se sentía muy atraída, y habló de la razón detrás de ello. “A mí me gustaba mucho, mucho, un señor. No hay manera, me gustaba muchísimo fuerte, me encantaba. Y entonces un cierto día pues coincidimos, y me invitó a salir ¡y yo estaba con mi crush, estaba sentada y me gustaba mucho!”, dijo en la primera parte de su relato en el programa Netas Divinas. Continuo narrando que “de pronto llega el mesero y cuando yo voy a pedir algo él contesta por mí y dice: ‘Para la señorita agua’… claramente muy machista…”, confesó la periodista, quien de inmediato supo que eso no iría nada bien.

A los 45 años, Paola Rojas luce radiante cada vez que se la ve. Hace unas semanas festejó un nuevo cumpleaños y lo manifestó en redes sociales. Su natalicio es el 20 de noviembre y en esta ocasión la paso rodeada de sus mejores amigas y por supuesto de dos invitados muy especiales, sus mellizos Leonardo y Paulo, quienes no dejaron de consentirla a lo largo del día, haciendo de este cumpleaños uno de los más especiales para la periodista.

Paola Rojas. Fuente: Instagram Paola Rojas

Ahora, en lo que fue una tira más de su programa diario, subió como luce para el público en su cuenta de Instagram. Con un vestido corto negro y botas de color marfil, hizo subir las temperaturas del estudio. El posteo es furor en su Instagram personal.

Con más de 3 mil me gustas en la primera hora, la foto de Rojas es canónica entre las de su rubro. Entre los primeros comentarios están los de sus compañeras, que la llenan de fueguitos, simulando lo que generó.