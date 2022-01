¿Víctima de las envidias? SANTA FE KLAN revela por qué no pudo seguir en la escuela | VIDEO

Ángel Jair Quezada Jasso, conocido como "Santa Fe Klan", es un rapero mexicano cuya popularidad ha incrementado en los últimos años debido al estilo único de sus letras que mezcla con otros géneros como la cumbia y el regional mexicano. Aunque no todo ha sido fácil para el cantante, quien reveló por qué dejó la escuela para dedicarse por completo a la música.

El también compositor de 22 años relató en entrevista para "Ventaneando" que se salió de la escuela "por que lo perseguía la envidia", pues mientras cursaba la preparatoria comenzó a ganar popularidad gracias a los videos que subía a YouTube y algunos de sus compañeros comenzaron a molestarlo.

El rapero detalló que tampoco tenía buenas calificaciones pues él mismo admitió que no tenía interés en continuar estudiando, aunque sí deseaba dedicarse a la música y, por ello, aprendió a tocar la guitarra y el acordeón, éste último fue un instrumento que su padre le regaló cuando era pequeño.

Santa Fe Klan revela por qué dejó la escuela. Foto: Instagram @santa_fe_klan_473

"A la prepa sí fui, un mes nada más, y me corrieron", dijo en entrevista para RadioShow donde también relató los problemas que tuvo con otros jóvenes de su barrio, pues aseguró que en una ocasión lo quisieron "picar" y regresó corriendo a la escuela hasta donde su madre tuvo que ir por él.

El inicio de Santa Fe Klan

Quezada detalló en entrevista para “Ventaneando” que no estudió música, pero aprendió a tocar instrumentos “con el oído” y desea abrir escuelas de música y estudios de grabación en su barrio.

Santa Fe Klan inició en 2017 pero su popularidad se disparó dos años más tarde cuando lanzó su primer material como solista. Antes de ello, tocó puertas y vendía sus discos en el tianguis de su barrio para dar a conocer su música, o los cambiaba por fruta para sacar adelante a su familia.

El joven músico también lavó carros y era empacador en un supermercado, todo mientras continuaba luchando por alcanzar el éxito y para ello se ofrecía a tocar en eventos sociales como bodas y XV años.

“Eso es lo que me tiene de pie, esa es mi inspiración. Si a mí me hubieran puesto todo fácil no tendría qué decirles, no tendría qué decirles a esa gente que no tienen, por eso me siento chido porque todo es real y le he batallado. Por eso estamos aquí y tengo el mensaje para decirle a la gente cómo es, real”, dijo.

