Chabelo: ¿Cuál es su estado de salud hoy miércoles 19 de enero?

Xavier López "Chabelo" confirmó la noche de este martes haber iniciado el 2022 de una manera accidentada, ya que el actor y comediante mexicano indicó que se fracturó el brazo por lo cual tuvo que ser enyesado. Fue mediante sus redes sociales que "El Amigo de Todos los Niños" decidió dar a conocer la noticia para no preocupar a sus millones de fanáticos.

Mediante un tuit, el conductor destacó que pese a que aún tiene enyesado el brazo, su salud es buena, por lo que, aunque agradeció la preocupación demostrada por sus seguidores, aseguró que se encuentra en buenas condiciones de salud:

"Tengo manita, no tengo manita… efectivamente me fracture un brazo, nada grave, ya en recuperación y enyesado por las próximas semanas ¡gracias por preocuparse!", fue el texto que Chabelo publicó el día anoche en Twitter, con el objetivo de tranquilizar a sus admiradores.

¿Cómo se encuentra de salud Chabelo en estos momentos?

Además del mensaje publicado en su cuenta de Twitter, una persona cercana al actor y conductor habría confirmado la noticia, y además destacó que el accidente ya tiene semanas de haber ocurrido, pues fue en diciembre cuando sucedió el percance.

No obstante, Chabelo sigue llevando un yeso en uno de sus brazos, debido al proceso de recuperación en el que se encuentra aún, aunque de acuerdo con la fuente citada, en un corto plazo le sería retirado. Adelantó además que los millones de fans del presentar no deben preocuparse ya que fuera del brazo enyesado no tuvo mayores complicaciones.

Se indicó también que muy pronto Chabelo emitirá un comunicado en donde explicará qué fue lo que le ocurrió. Por ahora seguirá recuperándose desde su casa y en compañía de su familia. Xavier López cumplirá 87 años de edad el próximo 17 de febrero.

