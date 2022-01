Lyn May revela cómo fue su desafortunado encuentro con AMLO: “se echó a correr”

Desde hace algunos meses, Lyn May se encuentra trabajando en un libro donde plasmará sus memorias de todo lo que ha vivido a lo largo de su amplia y exitosa carrera como vedette y adelantó que entre sus relatos más significativos aparecerán algunos encuentros que tuvo con grandes y poderosos personajes de la vida política del país, incluyendo al actual presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, cuyo encuentro no salió como esperaba pues reveló que el mandatario se le escabulló.

Fue durante una entrevista concedida para el periodista de espectáculos Jorge Carbajal, donde la famosa vedette de 69 años señaló que conoció al mandatario de origen tabasqueño hace unos años cuando todavía no utilizaba la banda presidencial, relató que fue durante una presentación de la puesta en escena “La Dama de Negro” donde coincidieron y que al finalizar la misma se dio el desencuentro entre ambos.

La también cantante, refirió que se levantó de su asiento para ir a saludar al productor, quien es amigo suyo, pero que este se encontraba sosteniendo una charla con López Obrador, quien al darse cuenta de que la vedette se les aproximaba prefirió escabullirse de una forma no tan sutil, pues Lyn May aseguró que todo el teatro se dio cuenta de que “le tuvo miedo a Lyn May”.

“Una vez fui a un teatro a saludar al productor de una obra que está muy famosa que tiene ya como 30, 40 años en cartelera, de espantos (La Dama de Negro), y estaba el presidente de hoy, estaba platicando con el productor. Yo me levanté del asiento y fui a saludar al productor. Y el presidente de hoy se echó a correr; pensaba que yo iba a abrazarlo o a hacerle el amor o algo, pegó una carrera por todo el teatro lleno, se quedaron así”, señaló la también cantante.

Para finalizar su anécdota, Lyn May reiteró que, en ese entonces, López Obrador no era presidente de México, pero aseguró que, desde ese momento, el mandatario se ganó su indiferencia, incluso, mencionó que ahora le cae mal.

“Todavía no era presidente, pero ahí andaba buscándole. Le di miedo, me tuvo miedo. ¡López Obrador me tuvo miedo! Desde ese momento me cayó mal. Al día de hoy ni lo veo, ni lo sueño, ni me fijo en él; me es indiferente”, sentenció.

Lyn May se interesó en “El Chapo”

La historia de cómo es que Lyn May conoció a López Obrador fue contada por la vedette hace ya algunos meses, sin embargo, se puso en tendencia nuevamente debido a que recientemente reveló haber estado involucrada con diversos personajes poderosos y de gran relevancia en la vida pública del país, entre ellos políticos y narcotraficantes, incluso señaló que en diversas ocasiones fue contratada por estos grupos criminales.

En ese sentido, señaló que se sintió atraída por Joaquín “El Chapo” Guzmán, pero señaló que su belleza no fue suficiente para conquistarlo pues no le permitían que se le acercara, además, señaló que fue Kate del Castillo quien se le adelantó y le ganó la partida con el famoso narco que actualmente se encuentra preso.

SIGUE LEYENDO:

Lyn May revela que estuvo enamorada de un narco mexicano; pero una actriz "se lo ganó" | VIDEO

Lyn May sorprende a Edwin Luna con ATREVIDO baile en pleno concierto: VIDEO