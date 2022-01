Ex de Mayeli Alonso pide un dueto con Grupo Firme, ¿Es Lupillo Rivera?

Sin duda alguna, Grupo Firme se encuentra en su mejor momento, pues no por nada la agrupación liderada por Eduin Caz ha roto el récord de ventas en El Foro Sol por tres ocasiones seguidas para sus próximas presentaciones en marzo de 2022.

Y aunque en un principio Grupo Firme fue muy criticado por grabar solamente covers y hacer duetos, ahora que ya no los hace más que con artistas internacionales como Maluma, otros cantantes buscan grabar algo con el grupo llamado “el fenómeno del momento”, tal y como lo ha buscado el ex novio de Mayeli Alonso, Jesús Mendoza.

Ex de Mayeli busca dueto con Grupo Firme

Y es que la ex pareja sentimental de quien fuera la esposa de Lupillo Rivera, pidió a Eduin Caz, líder de Grupo Firme pensara el hacer un dueto con él y hasta le propuso la canción para grabarla. Fue en una de las publicaciones de Eduin Caz en las que Jesús Méndoza aprovechó para pedirle dicha colaboración, y el tema que le propuso cantar juntos se trata de “Cartitas y palabras”.

Dicho tema ya lo hemos escuchado con otras agrupaciones como La Original Banda el Limón, Impacto Sinaloense, Carin León y el propio Jesús Mendoza grabó una versión en solitario. Hasta el momento, Eduin Caz ni nadie del Grupo Firme han contestado la propuesta de Jesús Mendoza, por lo que probablemente esta colaboración no se concrete.

Jesús Méndoza y Mayeli Alonso

Pese haber tenido una relación amorosa la cual se veía en la que ambos estaban muy enamorados, ahora la ex de Lupillo Rivera no quiere saber nada de Mendoza, incluso ha pedido a sus seguidores que no se lo mencionen.

Tan mal terminaron, que Mayeli ha revelado que prefiere hablar del papá de sus hijos que de Jesús Mendoza, eso sí, ninguno de los dos ha revelado las razones que los llevaron a separarse y a terminar tan mal.

