Grupo Firme planea dueto con los Aguilar; Pepe lo confiesa todo

Las colaboraciones entre artistas cada vez son más populares y aunque a un principio varios famosos fueron criticados por hacer este tipo de cosas, ahora es muy usual fusionar el talento y así capturar a nuevos públicos.

Fue Pepe Aguilar quien manifestó a través de sus redes sociales que no descarta la posibilidad de llevar a cabo una colaboración con una de las agrupaciones más importantes del momento.

El intérprete de música ranchera dijo que es Grupo Firme con los que ya ha platicado y con los que se busca crear nuevas canciones, mencionó que cada vez que tiene algún encuentro con Eduin Caz, líder y vocalista de la banda sacan el tema y lo ponen sobre la mesa.

En el live que llevó a cabo en su cuenta oficial en Instagram, ante los cuestionamientos de sus fans declaró “Puede ser eh, yo encantado mi admiración y respeto a esos chavos, cada vez que nos encontramos hablamos del tema (…) y también que hagan una colaboración con Ángela porque no”, puntualizó.

Para cerrar su interacción con los fans agregó que este 2022 tiene muchos eventos en México y Estados Unidos, en donde estará acompañado de sus hijos Leonardo y Ángela.

Recientemente el artista que interpreta temas como “Por mujeres como tú” y “Miedo” manifestó que no está de acuerdo con otros de sus colegas que utilizan métodos como “play back” para sus conciertos, pues dice que no hay nada como la música en vivo y dijo que no los critica, pero no consigue entenderlos, pues para el público es muy importante y está acostumbrado a compartir espectáculos de calidad.

